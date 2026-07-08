Mauricio Gómez confirmó a Jaime Uribe al frente de ProColombia y reveló la hoja de ruta de su ministerio

A pocas horas de asumir el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín comenzó a delinear las principales prioridades que tendrá la cartera desde el próximo 7 de agosto. Además, algunos de los nombres que integrarán su cartera, como el empresario antioqueño Jaime Uribe asumirá la presidencia de ProColombia.
Destacó que proviene del sector privado, cuenta con experiencia empresarial y tiene amplio conocimiento del comercio internacional. “Nosotros tenemos que, no solamente potenciar el turismo en Colombia para 3 o 4 ciudades, sino para todo el país”, dijo Gómez Amín explicando los roles de Uribe con la entidad.
Asimismo, anunció que el Gobierno abrirá convocatorias a través de firmas especializadas en selección de talento para que profesionales sin vínculos políticos puedan acceder a cargos públicos.
Entre las lineas que tocó Gómez Amín fueron recuperar la confianza de los empresarios, impulsar la inversión, fortalecer las exportaciones y llevar la institucionalidad a las regiones serán algunos de los ejes con los que buscará dinamizar la economía del país.
En entrevista con La FM de RCN, el ministro designado explicó que su gestión estará enfocada en reconstruir el diálogo con el sector productivo y crear mejores condiciones para que las empresas crezcan y generen empleo formal.
Ese mensaje también lo reiteró a través de sus redes sociales, donde aseguró que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será devolver la confianza a quienes invierten y producen en Colombia.
“Colombia necesita volver a creer en su potencial. Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, trabajaré para recuperar la confianza, impulsar la inversión y crear las condiciones que permitan a nuestros empresarios crecer, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para todos los colombianos”, escribió.
Asimismo, señaló que, por instrucción del presidente electo, Abelardo De la Espriella, la prioridad será construir una economía con mayor estabilidad, reducir los obstáculos para producir y mantener un diálogo permanente con los sectores productivos y las regiones.
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