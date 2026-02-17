Elecciones en Córdoba no se suspenderán por lluvias, confirma Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que las elecciones previstas para el próximo 8 de marzo en el departamento de Córdoba no serán suspendidas ni canceladas por la actual emergencia invernal, pese a versiones que han circulado en redes y algunos sectores políticos.

Según explicó, actualmente se tienen identificados cerca de 120 puestos de votación con posibles afectaciones por las lluvias, así como seis sitios de escrutinio con incidencias, tanto en Montería como en otros municipios del departamento. Entre las zonas con reportes se encuentran Ayapel, Cereté, Montería, Puerto Escondido y San Pelayo.

Penagos señaló que todos los puntos con riesgo han sido plenamente referenciados y están bajo seguimiento de la entidad. No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha tomado la decisión de trasladar ningún puesto de votación.