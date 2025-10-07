Registrador nacional dice que la consulta del Pacto Histórico ya está organizada y, por ahora, sí se hará

El registrador nacional, Hernán Penagos, declaró que hasta el momento no ha sido notificado sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejaba sin efecto la medida cautelar que le daba vida a la consulta interna del Pacto Histórico.

El funcionario declaró ante medios nacionales que los recursos para llevar a cabo este proceso fueron entregados a la Registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante.

“Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Ya definimos la Divipol (documentos firmados durante la jornada electoral) para las consultas internas, ya establecimos el número de mesas, que son cerca de veinte mil. Ya tuvimos el pasado viernes una reunión con la fuerza pública, tanto militar como Policía, para asegurar esos puestos de votación”, declaró Penagos.

Con la decisión que había tomado en horas de la tarde el Tribunal Superior, se le impedía a la coalición del Gobierno participar en la consulta interna del 26 de octubre bajo la figura de partido político.