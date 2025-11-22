Esta es la pintura de Frida Kahlo que se convirtió en la obra de arte latinoamericana más cara jamás subastada

Un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo se subastó esta semana en Nueva York por 54,6 millones de dólares (más de 207.000 millones de pesos), lo que lo convierte en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer y por un artista latinoamericano, informó la casa Sotheby’s.

El cuadro titulado El sueño (la cama), de 1940, superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O’Keeffe con su pintura Jimson Weed/White Flower No. 1, que alcanzó la suma de 44,4 millones de dólares en 2014. El precio logrado es también un máximo histórico para una obra de cualquier artista latinoamericano, hombre o mujer. La marca anterior la tenía la propia Kahlo con el autorretrato Diego y yo, rematado en 2021 por la misma casa de subastas por 34,9 millones de dólares.

La obra fue pintada en 1940, uno de los años más turbulentos de su vida debido al asesinato de León Trotski, el líder bolchevique ruso, quien fue amante de Kahlo. El cuadro también se dio después de su separación temporal de Rivera en 1939.

El dolor y la muerte siempre han sido elementos centrales de su obra. Toda su vida Frida Kahlo tuvo que luchar con una salud frágil, marcada por una enfermedad infantil, la poliomielitis, y un grave accidente de autobús en 1925.

Actualmente, Kahlo es considerada como una de las artistas más relevantes del arte latinoamericano del siglo XX. Prueba de la valorización creciente que ha tenido su obra en las últimas décadas es el hecho de que en 1940 esta misma obra también se subastó en Sotheby’s por 51.000 dólares. Cuarenta y cinco años después, El sueño (la cama) aumentó su valor original más de mil veces.