Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas

La Agencia Nacional de Tierras recibió $9,03 billones durante el gobierno Petro y multiplicó sus contratos de prestación de servicios a 18.674. Sin embargo, la compra de tierras solo alcanzó el 6,38 % de la meta y la formalización llegó apenas al 38,01 % de ejecución.

  • La ANT aumentó su presupuesto ocho veces y multiplicó la contratación, pero los datos oficiales muestran una ejecución muy por debajo de las metas de la reforma agraria. Foto: Camilo Suárez
    La ANT aumentó su presupuesto ocho veces y multiplicó la contratación, pero los datos oficiales muestran una ejecución muy por debajo de las metas de la reforma agraria. Foto: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibió el mayor presupuesto de su historia: $9,03 billones entre 2023 y 2026, casi ocho veces más que los $1,35 billones ejecutados durante la administración de Iván Duque. Ese aumento de recursos también estuvo acompañado por un fuerte incremento en la contratación por prestación de servicios, que pasó de 2.972 contratos durante todo el cuatrienio anterior a 18.674 entre 2023 y 2025.

Sin embargo, una investigación publicada por La Silla Vacía reveló que, pese a esa expansión presupuestal y operativa, la reforma agraria no alcanzó las metas fijadas por el Gobierno. Los registros oficiales muestran que la compra de tierras apenas cumplió el 6,38 % del objetivo establecido y la formalización llegó al 38,01 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

Entérese: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro

La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalentes al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas. En formalización de predios, el avance también fue inferior a lo proyectado, con 1.509.996 hectáreas formalizadas de una meta de 3.972.423 hectáreas.

Cifras de la reforma agraria que no cuadran con los registros oficiales

La investigación señala que durante el cuatrienio el Gobierno divulgó cifras de avance a través de distintos canales, entre ellos la Presidencia, RTVC, el Periódico Vida, redes sociales de la ANT, el contador del Ministerio de Agricultura y el Siipo.

Sin embargo, sostiene que este último es el único sistema con una metodología pública, auditable y comparable con gobiernos anteriores, por lo que permite medir el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Lea más: ¿Donación o deuda? La polémica por los 60 millones de dólares del BID que enfrenta a Espriella y Petro

En octubre de 2022, tras el acuerdo con Fedegán, el presidente Gustavo Petro anunció la compra de tres millones de hectáreas para la reforma agraria. Al cierre del periodo, la ANT había adquirido cerca de 24.000 hectáreas de las 587.089 ofrecidas por el gremio, equivalente al 4 %.

Ese mismo mes, el entonces director de la ANT, Gerardo Vega, aseguró que la entidad formalizaría 1,7 millones de hectáreas cada año y compraría 500.000 hectáreas anuales. Sin embargo, esas proyecciones quedaron lejos de cumplirse pues el mejor resultado registrado en el Siipo fue en 2023, cuando la ANT formalizó apenas 654.796 hectáreas, menos de la mitad de la meta anual anunciada.

Las diferencias también aparecieron en los balances oficiales. En junio de 2023, Presidencia informó que el Gobierno había formalizado 1,4 millones de hectáreas en seis meses. Posteriormente, un informe interno de la ANT concluyó que más de 600.000 hectáreas correspondían a procesos iniciados en administraciones anteriores.

Conozca: Los diez actos administrativos del Gobierno Petro más demandados ante la jurisdicción contencioso-administrativa

En enero de 2024, el Periódico Vida reportó 1,741 millones de hectáreas formalizadas y 230.000 hectáreas compradas. La Silla Vacía cuestionó esas cifras y señaló que no coincidían con los registros oficiales disponibles.

Al cierre del mandato, las cifras entregadas por el Gobierno sobre los avances de la reforma agraria terminaron en un enredo de datos que no coincidían entre sí. Felipe Harman -antes de renunciar para hacer campaña con Iván Cepeda- aseguró que la ANT dejaba 783.000 hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras y 2,3 millones de hectáreas formalizadas. Días después, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Fondo ya contaba con un millón de hectáreas, mientras un video institucional de la propia ANT aseguró que más de un millón de familias campesinas habían sido beneficiadas. Posteriormente, la entidad ajustó esa cifra a 118.000 familias.

Cifras oficiales de la reforma agraria que reporta el Siipo

Con corte al 30 de junio de 2026, el sistema del DNP registra 1.509.996 hectáreas formalizadas, frente a una meta de 3.972.423 hectáreas. El avance anual fue:

• 2023: 654.796 hectáreas formalizadas (57,9 % de la meta anual).

• 2024: 489.022 hectáreas (53,8 %).

• 2025: 220.633 hectáreas (21,9 %).

• Primer semestre de 2026: 145.545 hectáreas (15,8 %).

En compra de predios para el Fondo de Tierras, el resultado fue menor:

• 2023: 5.165 hectáreas.

• 2024: 11.510 hectáreas

• 2025: 64.430 hectáreas.

• Primer semestre de 2026: 14.560 hectáreas.

Además, la ANT informó mediante respuesta a un derecho de petición que, de las 95.665 hectáreas adquiridas, solo 44.984 habían sido efectivamente adjudicadas a campesinos.

Reforma agraria: aumentó la contratación de la ANT, pero bajaron los títulos

La investigación también revisó el crecimiento de la contratación en las áreas encargadas de la formalización y compra de tierras. Estas dependencias pasaron de 2.972 contratos durante el gobierno Duque a 18.674 entre 2023 y 2025.

Le puede interesar: Petro aumentó la planta de la ANT de 216 a 6.273 personas entre enero y junio de este año, ¿por qué?

El aumento fue especialmente alto en 2024, cuando la ANT llegó a 8.866 contratos, año en el que Felipe Harman asumió la dirección de la entidad. Entre las áreas que más aumentaron su contratación estuvieron la Dirección de Acceso a Tierras, que pasó de 406 a 1.912 contratos; la Subdirección de Planeación Operativa, de 355 a 3.786; las Unidades de Gestión Territorial, de 175 a 3.576; y la Subdirección de Seguridad Jurídica, de 190 a 2.381.

Sin embargo, pese al aumento de personal y recursos, los resultados no superaron los del gobierno anterior. Durante la administración de Iván Duque, la ANT entregó cerca de 52.000 títulos y formalizó 1.072.519 hectáreas. En el gobierno Petro, la entidad reportó 46.376 títulos hasta junio de 2026, es decir, 5.624 menos, aunque contó con un presupuesto casi ocho veces superior.

La investigación señala además que el énfasis en contabilizar hectáreas habría favorecido la adjudicación de grandes extensiones a pocos beneficiarios. Como ejemplo, menciona el caso de Vichada, donde entre 2023 y 2025 la ANT adjudicó 121.092,85 hectáreas a 136 personas.

Siga leyendo: ¿En riesgo la propiedad privada? Esto dice el decreto del gobierno Petro que le da facultades extraordinarias a la ANT

Temas recomendados

Política
Presidencia
Plan Nacional de Desarrollo
Tierra
Colombia
Reformas
Reforma agraria
ant
Colombia
Gustavo Petro
Iván Duque
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos