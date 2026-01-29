Amanda López Hernández asumirá la curul de paz tras el fallecimiento de Diógenes Quintero

En la lista de las 15 personas que murieron en un siniestro aéreo en zona montañosa del municipio de La Playa, Norte de Santander, aparece el nombre de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Ante su ausencia, ya estaría definido el proceso para la sucesión de su curul.

El abogado de 36 años era un reconocido líder de Hacarí, un municipio de la región del Catatumbo, que enfocó su labor parlamentaria en la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Quintero Amaya ocupaba una de las llamadas curules Citrep, las cuales corresponden a 16 escaños en la Cámara de Representantes creados para garantizar la reparación integral y la participación política de las víctimas del conflicto armado en las zonas más afectadas del país.

Aunque el legislador estaba instalado en el Congreso al ser elegido por esta circunscripción especial, aspiraba a la reelección en los comicios de marzo de 2026 como cabeza de lista por el Partido de la U en Norte de Santander.