Seguridad en elecciones: la Policía desplegará 120.000 uniformados para blindar las presidenciales este domingo

La Policía Nacional desplegará 120.000 uniformados en todo el país para garantizar la seguridad y transparencia de la jornada electoral del próximo domingo, en el marco de la segunda fase del Plan Democracia 2026, anunció este viernes 29 de mayo el director de la institución, general William Rincón. Le puede interesar: Registrador Penagos exige a los partidos políticos respetar los resultados electorales: “No puede ser causa de agresiones” La estrategia, estructurada en cinco líneas de acción, prioriza la protección de candidatos, la lucha contra delitos electorales, la inteligencia anticipativa, el fortalecimiento del personal y la activación del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (Ecode), encargado de articular prevención, judicialización y respuesta inmediata frente a conductas que afecten la libre expresión del sufragio. “Frente a esta coyuntura, hoy presentamos al país la segunda fase del Plan Democracia 2026, orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia)”, afirmó el general Rincón.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano

Del total de efectivos, 56.867 estarán asignados a puestos de votación, 33.045 a entornos inmediatos y 30.088 a zonas de atención priorizada. La institución custodiará el 57% de los puestos de votación del país (7.692 de 13.489), garantizará seguridad en el 90% de las mesas (106.598) y protegerá a cerca de 37 millones de colombianos, equivalentes al 92% del censo electoral. El dispositivo contará con 94 aeronaves para reacción inmediata ante situaciones vinculadas a grupos criminales, con priorización de 32 municipios en territorios críticos. El direccionamiento estratégico estará a cargo de 16 brigadieres generales y tres coroneles del Curso Estratégico de Seguridad.

En materia cibernética, la Policía y la Fiscalía articularán sus capacidades a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral, destinado a la protección de la infraestructura digital, así como la investigación de conductas que lleven al fraude electoral. Rincón enfatizó que “no habrá espacio para acciones de intimidación, constreñimiento al elector, injerencias ilegales sobre la voluntad popular ni actuaciones contrarias al marco legal por parte de la autoridad”.