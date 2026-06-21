La derecha cierra filas con Abelardo de la Espriella y acelera el giro ideológico de Suramérica

La elección de Abelardo de la Espriella, lograda por un margen inferior al 1% frente a Iván Cepeda, tiene un significado que trasciende las fronteras colombianas. Después de varios años en los que la izquierda dominó buena parte de Suramérica, la llegada del abogado y empresario a la Casa de Nariño acerca aún más el equilibrio entre ambos bloques ideológicos y fortalece una corriente de derecha que ha recuperado terreno de manera sostenida desde 2023. Hace apenas tres años, nueve de los doce países suramericanos estaban gobernados por fuerzas de izquierda. Sin embargo, las victorias de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia comenzaron a modificar el tablero regional. El triunfo de De la Espriella profundiza esa tendencia y deja a Colombia alineada con gobiernos que reivindican agendas centradas en la seguridad, la reducción del tamaño del Estado y una relación más estrecha con Washington. Puede leer: De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica La reacción internacional fue inmediata. Uno de los primeros en felicitar al mandatario electo fue el presidente paraguayo Santiago Peña, quien aseguró que el resultado representa una señal de esperanza para quienes creen en la democracia liberal y el fortalecimiento institucional en América Latina. Desde Santiago, el presidente chileno José Antonio Kast celebró el inicio de una “nueva etapa de libertad” para Colombia. El chileno ya había manifestado apoyo a De la Espriella durante la primera vuelta, cuando consideró que el proceso colombiano podía tener repercusiones políticas en toda América Latina.

Mientras tanto, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó que el país había ratificado su compromiso con la democracia y anticipó una futura coordinación con Colombia en favor de una transición democrática en Venezuela. La dirigente resaltó además la posibilidad de fortalecer agendas compartidas en materia de seguridad y desarrollo económico.

Los mensajes coincidieron en presentar al presidente electo como una figura llamada a desempeñar un papel relevante en la recomposición del mapa ideológico regional, tras varios años en los que Colombia estuvo gobernada por la izquierda.

El presidente argentino Javier Milei también celebró el triunfo del mandatario electo y lo presentó como una victoria de las ideas económicas liberales. En su mensaje, sostuvo que los colombianos optaron por un modelo basado en la libertad económica, la prosperidad y una política de seguridad más estricta. Desde Ecuador, Daniel Noboa también interpretó el resultado como un respaldo ciudadano a políticas de orden y lucha contra el crimen. El mandatario ecuatoriano afirmó que comparte con De la Espriella la convicción de fortalecer la seguridad y enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones criminales, uno de los temas centrales de la campaña presidencial colombiana.

El senador brasileño y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro felicitó a “El Tigre” con un video en español. “Las agendas de derechas siguen triunfando en América porque (...) luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas. Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal”.

El respaldo de los líderes de la derecha refleja una expectativa de que Colombia vuelva a ocupar un lugar central dentro de un bloque político identificado con postulados conservadores, de libre mercado y de fortalecimiento de la seguridad. En ese contexto, De la Espriella fue retratado como un aliado estratégico para articular posiciones comunes frente a desafíos regionales. El respaldo también llegó desde Estados Unidos. De la Espriella aseguró haber conversado telefónicamente con Donald Trump, quien le habría expresado su reconocimiento y apoyo tras el triunfo. A ello se sumaron las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que “los mejores días de Colombia están por venir”. La cercanía ideológica entre el nuevo presidente colombiano y sectores conservadores estadounidenses había sido uno de los rasgos distintivos de la campaña.

Pero antes, la congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida, celebró el triunfo del abogado: “Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro: la libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio. ¡Lo mejor está por venir!”.

Berni Moreno, senador estadounidense de origen colombiano, dijo: “Abelardo es un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país. Sé que trabajará incansablemente para que Colombia vuelva a ser segura, fuerte y próspera. Será el presidente de todos los colombianos”, escribió en sus redes sociales Moreno, quien está en Bogotá para participar como observador internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ese respaldo internacional también puso de manifiesto la confianza de estos sectores en la capacidad del mandatario electo para reconstruir y fortalecer las relaciones con gobiernos afines en el continente. La disposición expresada por varios líderes a trabajar de manera coordinada con la próxima administración colombiana sugiere que su llegada a la Casa de Nariño es vista como una oportunidad para profundizar la cooperación política y económica entre países, consolidar una nueva etapa de entendimiento regional y fortalecer un eje político que busca ganar protagonismo en América Latina a partir de agendas comunes centradas en la estabilidad institucional y el crecimiento económico. Puede leer: Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez felicitan a De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta Desde Europa también hubo pronunciamientos. Santiago Abascal, dirigente del partido español de derecha radical Vox, interpretó el resultado como un rechazo al proyecto político de Gustavo Petro. El propio De la Espriella reveló además haber recibido comunicaciones del entorno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, otra de las figuras emblemáticas del actual ciclo conservador internacional.

Entre las numerosas reacciones también estuvo la del empresario tecnológico Elon Musk. El magnate respondió a una publicación sobre el triunfo de Abelardo De la Espriella con un breve mensaje —“Cool”— que, pese a su extensión, fue rápidamente replicado por miles de usuarios y seguidores del presidente electo.

El eco que tuvo el mensaje también estuvo relacionado con algunos de los planteamientos que el mandatario electo defendió durante la campaña. De la Espriella insistió en la necesidad de impulsar la innovación, la transformación tecnológica y la atracción de inversión privada como ejes para acelerar el crecimiento económico, temas que guardan relación con las áreas en las que Musk ha construido su liderazgo empresarial. Amplíe la noticia: La historia del escrutinio en Colombia: ¿puede revertir la victoria de Abelardo de la Espriella? Más allá de las felicitaciones, el triunfo colombiano confirma una tendencia regional: la derecha latinoamericana ha dejado de actuar como una suma dispersa de liderazgos nacionales para presentarse como una comunidad política con referentes, discursos y prioridades compartidas. Seguridad, control migratorio, fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, cuestionamientos a organismos multilaterales y rechazo a los proyectos progresistas forman parte de un repertorio común que hoy conecta a gobiernos y movimientos desde Buenos Aires hasta Washington. La elección colombiana, sin embargo, no supone un dominio absoluto de ese sector. La estrechez del resultado evidencia un país dividido en dos bloques prácticamente equivalentes y mantiene abierta la disputa ideológica en la región. Con las elecciones presidenciales de Brasil aún pendientes, Suramérica seguirá siendo un escenario en el que la correlación de fuerzas permanece en movimiento. Entretanto, la victoria de Abelardo de la Espriella ha servido como punto de encuentro para una derecha continental que ve en Colombia una pieza estratégica de su renovado avance político.

Su llegada a la Casa de Nariño supone el cierre de un experimento político iniciado en 2022 con la elección de Petro. Con más del 99 % de las mesas escrutadas y una diferencia inferior a los 250.000 votos, De la Espriella consiguió una victoria ajustada, pero de enormes implicaciones geopolíticas. Colombia, tradicional aliado estratégico de Estados Unidos en la región, pasa de un gobierno de izquierda que apostó por la integración latinoamericana, el ambientalismo y la negociación con grupos armados, a una administración que promete además desregulación económica y un discurso frontal contra la izquierda continental. El resultado colombiano confirma un fenómeno que se viene consolidando desde 2023: la pérdida gradual de influencia de la izquierda latinoamericana. En términos geopolíticos, el país adquiere ahora un peso especial. Históricamente, ha sido el principal aliado militar y diplomático de Estados Unidos en Suramérica. Sin embargo, Bajo Petro, esa relación atravesó uno de sus periodos más complejos en décadas. Entérese: Esta fue la segunda vuelta con la más alta participación en la historia de Colombia; así fueron las cifras La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump estuvo marcada por profundas diferencias ideológicas y episodios de tensión diplomática. Petro se convirtió en uno de los principales críticos latinoamericanos del republicano. Cuestionó abiertamente varias posiciones de Washington en materia migratoria, ambiental y de política antidrogas, y mantuvo un discurso de autonomía regional que incomodó a sectores conservadores estadounidenses. Los mismos que en estas elecciones abrazaron abiertamente las ideas de De la Espriella, lo llamaban por su marca personal, “El Tigre”. Las diferencias se profundizaron a medida que la estrategia de “paz total” comenzó a mostrar dificultades y la producción de cocaína alcanzó niveles récord. En otras noticias: Petro promete no volver a aspirar a ningún cargo cuando entregue el poder: “No creo que vuelva a ser candidato; no seré un viejo cansón” Durante el gobierno saliente, Estados Unidos retiró a Colombia la certificación plena en la lucha antidrogas y expresó reiteradas preocupaciones sobre la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de la política de erradicación forzada. La administración Petro también fue objeto de críticas por flexibilizar la estrategia de interdicción y priorizar la negociación con organizaciones criminales. Adicionalmente, las relaciones bilaterales se deterioraron por las tensiones políticas entre ambos gobiernos y por diferencias respecto a Venezuela y la política regional. En ese contexto, la llegada de De la Espriella abre la puerta a una recomposición acelerada de la relación bilateral.

Por eso, la llamada de Trump a De la Espriella, el mismo día de la elección, alcanza una dimensión especial. El presidente electo aseguró haber conversado con Donald Trump pocas horas después de conocerse el resultado y afirmó haber recibido su reconocimiento y apoyo. Durante la campaña, el abogado había prometido convertirse en el aliado más cercano de Washington en América Latina y restablecer plenamente la cooperación en materia de seguridad. Su programa contempla reactivar las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos, incrementar las operaciones militares contra grupos armados ilegales y fortalecer el intercambio de inteligencia con Estados Unidos e Israel. Es previsible que la nueva administración busque recuperar la confianza perdida ante Washington, especialmente en momentos en que Colombia intenta preservar su acceso privilegiado a programas de cooperación militar y asistencia económica. El triunfo, eso sí, pone los ojos sobre la incertidumbre y el rumbo de la economía del país. Le recomendamos leer: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador De la Espriella ha defendido la expansión de la industria extractiva, incluido el fracking, y ha planteado revisar políticas ambientales adoptadas durante el gobierno Petro. La expectativa en sectores empresariales es que Colombia retome una agenda más favorable a la inversión privada, particularmente en energía, infraestructura y minería. No obstante, los analistas advierten importantes desafíos. La promesa de reducir el déficit fiscal convive con compromisos de gasto significativos en salud, seguridad y programas sociales. Además, la estrechez del resultado electoral anticipa un Congreso fragmentado y una oposición fuerte, factores que podrían limitar la capacidad reformista del nuevo Ejecutivo.

Escenario fiscal Colombia 2026- 2027. Infografía: El Colombiano

La historia política de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero difícilmente encaja dentro de los moldes tradicionales. Su biografía está atravesada por una narrativa de emprendimiento y ascenso económico que él mismo ha cultivado durante años. En varias entrevistas ha relatado que desde niño buscaba generar ingresos y desarrollar negocios propios. Esa visión del éxito individual terminó convirtiéndose en uno de los ejes centrales de su discurso político. Lo cierto es que De la Espriella logró conectar con amplios sectores inconformes con la inseguridad, el deterioro económico y los resultados de la política de paz total. Su desafío ahora será demostrar que un liderazgo construido desde la confrontación puede traducirse en gobernabilidad. Siga leyendo: “Se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión”: registrador Penagos tras la votación de segunda vuelta

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