La derecha cierra filas con Abelardo de la Espriella y acelera el giro ideológico de Suramérica

La elección de Abelardo de la Espriella, lograda por un margen inferior al 1% frente a Iván Cepeda, tiene un significado que trasciende las fronteras colombianas. Después de varios años en los que la izquierda dominó buena parte de Suramérica, la llegada del abogado y empresario a la Casa de Nariño acerca aún más el equilibrio entre ambos bloques ideológicos y fortalece una corriente de derecha que ha recuperado terreno de manera sostenida desde 2023.
Hace apenas tres años, nueve de los doce países suramericanos estaban gobernados por fuerzas de izquierda. Sin embargo, las victorias de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia comenzaron a modificar el tablero regional. El triunfo de De la Espriella profundiza esa tendencia y deja a Colombia alineada con gobiernos que reivindican agendas centradas en la seguridad, la reducción del tamaño del Estado y una relación más estrecha con Washington.
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La reacción internacional fue inmediata. Uno de los primeros en felicitar al mandatario electo fue el presidente paraguayo Santiago Peña, quien aseguró que el resultado representa una señal de esperanza para quienes creen en la democracia liberal y el fortalecimiento institucional en América Latina. Desde Santiago, el presidente chileno José Antonio Kast celebró el inicio de una “nueva etapa de libertad” para Colombia. El chileno ya había manifestado apoyo a De la Espriella durante la primera vuelta, cuando consideró que el proceso colombiano podía tener repercusiones políticas en toda América Latina.