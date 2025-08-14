x

EXCLUSIVO: Juez de segunda instancia confirmó la libertad de “Yordi” y de supuestas testaferras de “Douglas” y “la Terraza”

La Fiscalía había apelado el fallo de primera instancia, en el que fue señalada de falta de rigor en las pruebas.

  • José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”). FOTOS: Cortesía
    José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”). FOTOS: Cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

14 de agosto de 2025
bookmark

El Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, confirmó en segunda instancia la decisión judicial de no enviar a la cárcel a un jefe histórico de “la Terraza” ni a tres mujeres que habían sido señaladas como testaferras de la organización criminal.

El fallo se produjo en respuesta a una apelación de la Fiscalía, que en la audiencia de control de garantías había imputado a esas cuatro personas por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, pero el juez de primera instancia no aceptó mandarlas a prisión.

Le puede interesar: Esta es la historia detrás de la furia de alias “Douglas” y de la filtración de las capturas de La Terraza en Medellín

Los beneficiarios con la nueva decisión fueron Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), antiguo líder de la banda, quien quedó en libertad; y Diana Marcela Olaya Galeano, cuya única restricción es no poder salir del país. Ella es la exesposa de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), líder de “la Terraza” y principal vocero de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

El fallo también cobijó a Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, viuda e hija de otro antiguo cabecilla de “la Terraza”, Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien fue asesinado en 2024 en Medellín. A ellas les fue ratificada la detención domiciliaria.

Las capturas de estas personas, el pasado 9 de junio, fueron presentadas por la Policía como un “golpe contundente” contra las finanzas del crimen organizado del Valle de Aburrá, incluso fueron señaladas de realizar operaciones de blanqueo de capitales por un monto cercano a los 1,4 millones de dólares.

EXCLUSIVO: Juez de segunda instancia confirmó la libertad de “Yordi” y de supuestas testaferras de “Douglas” y “la Terraza”

Pero el caso comenzó a tambalear en la audiencia de medida de aseguramiento, cuando la Fiscalía pidió que enviaran a los imputados a la cárcel y el juez no avaló la solicitud.

El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia cuestionó al ente acusador por su falta de rigor en las pruebas, una circunstancia que fue ratificada en la apelación por otro togado.

Entérese: Isabel Zuleta, ¿del “tarimazo” a pedir que no capturaran a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza?

El expediente ha estado en el ojo de la opinión pública desde entonces, no solo por los personajes mencionados, sino porque la información de las órdenes de captura se filtró a los involucrados antes de que se materializaran.

A esto se suma el ruido mediático que ha hecho “Douglas”, afirmando que la mafia ha patrocinado a todos los alcaldes de Medellín, aunque sin presentar evidencias.

En el proceso también está imputado por los mismos delitos su hijo Daniel Muñoz Olaya, de 28 años, quien fue beneficiado de igual manera con la libertad, mientras es llamado a juicio.

Y está pendiente de presentarse a imputación, de manera virtual, Johanna Andrea Yepez Bedoya, la exesposa de “Yordi”, quien está radicada en Estados Unidos.

Entérese: Los altares y artilugios de santería que hallaron en la casa donde capturaron a ‘Yordi’, presunto cabecilla de La Terraza

Lo que sigue en el proceso para los otros cinco implicados es la formulación de acusación por parte de la Fiscalía, para la cual deberá reunir más evidencias.

También está por definir si le solicitará orden de captura a “Douglas”, quien permanece en la cárcel de Itagüí purgando una sentencia de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, y participando en las reuniones de la “paz total” con el Gobierno.

