Periodistas de ‘Yo te creo, colega’ y denunciante hablan tras respuesta de Rafael Poveda a acusación de presunto acoso

Las periodistas Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino emitieron una serie de declaraciones sobre el caso de presunto acoso y abuso sexual en el que estaría involucrado el periodista Rafael Poveda, luego de una denuncia en su contra publicada el fin de semana en las redes sociales del movimiento Yo te creo, colega y en el medio Noticias Brava. Poveda, quien es director de Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio, fue señalado por la abogada Sofía Vela Mejía de una serie de hechos que habrían afectado su intimidad cuando ella tenía 29 años y participaba en un curso de presentación organizado por la productora del periodista. En contexto: Rafael Poveda es señalado por presunto acoso y responde a testimonios: “No me voy a quedar callado” Vela relató lo que presuntamente ocurrió cuando era estudiante en la productora y explicó las razones por las que decidió denunciar por medio de este colectivo, que acompaña a mujeres del gremio periodístico que optan por hacer públicos presuntos casos de violencia basada en género. Sin embargo, Rafael Poveda difundió un video en el que se escucha una llamada suya con Gómez, Rodríguez y Palomino, en la que hablan sobre este caso que se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado un amplio debate público. También informó que está dispuesto a responder ante las autoridades por los hechos de los que se le acusa.

Las declaraciones de Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino

Tras las publicaciones y los comentarios en redes sociales, las periodistas mencionaron “cinco puntos” en los que explicaron las garantías que buscaron brindarle a Rafael Poveda en el marco de las denuncias en su contra y su posterior divulgación. En el primer punto indicaron que él fue contactado a las 6:14 a. m. del 27 de julio a través de WhatsApp. En ese mensaje se le informó que publicarían los casos por los que se le señala. “(...) Con el fin de garantizar su derecho a presentar su versión de los hechos, ponemos a disposición este espacio para que, si lo considera pertinente, pueda enviarnos sus comentarios al correo yotecreocolega@gmail.com”, se lee en el chat que presuntamente le enviaron a Poveda.

En el segundo punto explicaron que el comunicador respondió al mensaje a las 8:47 a. m. de ese mismo 27 de julio a través del mismo medio. “Estimados colegas, acuso recibo de su comunicación. Solicito se me informe de qué se trata la denuncia en cuestión con el fin de hacer efectivo mi derecho a la defensa. Expreso mi total disposición para colaborar con ustedes. Considero que es importante que se me informe en detalle sobre la acusación y me den el derecho de defenderme. Quedo pendiente, Rafael Poveda”, se lee en la respuesta de Poveda. En el tercer punto se menciona la llamada telefónica que el director de Más allá del silencio publicó en sus redes sociales. En el cuarto punto se lee otro mensaje de WhatsApp que “Yo te creo, colega” le habría enviado a Poveda a las 2:02 p. m. de ese mismo día. Allí adjuntan lo que sería un cuestionario con más de 20 preguntas que supuestamente Poveda debía responder. Desde el colectivo indicaron que él no respondió el cuestionario y que posteriormente se procedió con la publicación de la denuncia, pasadas más de 48 horas. En el quinto punto señalaron que se hizo pública la primera denuncia el jueves 30 de julio a las 7:00 am, y que una hora después Poveda les respondió por WhatsApp lo siguiente: “Hola, ustedes me indicaron que iban a enviar estas preguntas por correo”.

El segundo pronunciamiento de Sofía Vela

Sofía Vela, una de las denunciantes, emitió un segundo pronunciamiento sobre el caso en el que acusa a Rafael Poveda de presunto acoso y abuso sexual. En un video, aseguró que no pretendía “hacerse famosa” con su caso y explicó que escogió este momento para denunciarlo porque lo consideró el adecuado. “Ninguna víctima le debe explicaciones a la sociedad sobre sus tiempos. Y aunque yo no le debo explicaciones a nadie, sí es necesario que se vea hoy lo que está pasando. Que se evidencie de frente cómo reacciona la sociedad ante una denuncia”, expresó. “Las víctimas nos enfrentamos a un sistema que nos juzga si callamos, pero que nos destruye si hablamos. Y es que nos exigen que seamos la víctima perfecta: sin miedo, sin dudas, que denunciemos inmediatamente y que resistamos la violencia sin quebrarnos”, agregó.

Rafael Poveda no ha emitido más pronunciamientos desde un comunicado en el que se refirió a la seriedad del caso y a la importancia de que este sea llevado y finiquitado por las autoridades correspondientes. “Estoy a disposición de las autoridades judiciales y compareceré con la debida asistencia jurídica para atender las actuaciones que correspondan. Quiero informar que no controvertiré públicamente los testimonios”, informó Poveda. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas