¿Qué pasó con las remesas en Colombia? Cayeron 4,2% en junio tras casi tres años de crecimiento

Durante los últimos años, las remesas se han convertido en uno de los principales motores del consumo de los hogares colombianos. Miles de familias dependen cada mes del dinero que envían sus familiares desde Estados Unidos, España, Chile y otros países para cubrir gastos de alimentación, vivienda, educación e incluso la compra de electrodomésticos. Sin embargo, esa fuente de ingresos comenzó a mostrar señales de desaceleración en junio de 2026 tras la fuerte caída del dólar.
Basta con ver las cifras del Banco de la República, esa data arroja que en el sexto mes de este año ingresaron US$1.038 millones, frente a los US$1.084 millones registrados en junio de 2025. Hubo una caída de US$46 millones, equivalente a 4,2%.
Las remesas mensuales en Colombia no registraban una caída mensual desde octubre de 2023. Así las cosas, se rompió una tendencia de 32 meses consecutivos en los que cada mes superó la cifra reportada en el mismo periodo del año previo.
El resultado llamó la atención de los analistas porque coincide con un fenómeno que ha marcado buena parte de 2026: la fuerte apreciación del peso colombiano y la caída del dólar hasta niveles cercanos a $3.200, una combinación que disminuye el ingreso efectivo de las familias cuando convierten las remesas a moneda local.
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Pese al retroceso de junio, el balance semestral continúa siendo positivo. Entre enero y junio ingresaron al país US$6.677 millones, cifra superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025, cuando las remesas alcanzaron US$6.408 millones.
No obstante, los expertos advierten que el comportamiento de junio podría convertirse en una señal de alerta si la tendencia se mantiene durante los próximos meses.