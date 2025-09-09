¿Quién es y en qué otros procesos ha estado la nueva fiscal de apoyo del caso de Nicolás Petro?

La decisión de la Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo, de designar mediante la resolución 33 del 8 de septiembre a una fiscal de apoyo en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, desató suspicacias en sectores políticos y judiciales. El movimiento ocurre justo cuando una fiscal delegada Lucy Marcela Laborde Betancourt, abrió una nueva investigación y anunció la formulación de cargos, lo que ha sido leído como un intento de influir en el rumbo del proceso.
Aunque María Isabel Ramírez Meléndez, la funcionaria de apoyo asignada tiene una amplia trayectoria en la entidad desde 1993, la coincidencia alimenta la percepción de maniobras internas que podrían incidir en el caso de mayor exposición mediática para la Fiscalía y para el propio Gobierno.