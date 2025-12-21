El fuego no dio tregua: dos empresas lo perdieron todo este fin de semana en Antioquia

Dos incendios de grandes proporciones redujeron a cenizas dos establecimientos comerciales en el Valle de Aburrá y en el Oriente antioqueño. La primera emergencia ocurrió durante la noche del viernes 19 de diciembre en La Estrella, cuando un establecimiento industrial ubicado sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98, se incendió. Le puede interesar: Video | Fuerte incendio consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro Las llamas se extendieron rápidamente, dado que en el lugar almacenaban productos químicos. Los organismos de socorro incluso señalaron que seis viviendas aledañas al sitio también sufrieron daños.

Pese a que por fortuna no hubo víctimas mortales, un bombero terminó con una quemadura en las piernas por culpa de una ráfaga de vapor. Para controlar las llamas, los organismos de socorro de ese municipio solicitaron ayuda a los cuerpos de bomberos de Itagüí, Bello, Caldas y Medellín, el cual llegó con tres máquinas contraincendios. Al lugar del incidente también acudieron la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía. Posteriormente trascendió que la empresa siniestrada fue la tienda de pinturas Supratech, que sufrió una pérdida total de su fábrica.

"Durante más de 30 años, Supratech ha sido un proyecto familiar construido con esfuerzo, trabajo honesto y compromiso, generando empleo y sustento para múltiples hogares. Hoy enfrentamos uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", expresó la empresa. Supratech agregó que en el transcurso de este fin de semana viene evaluando los daños y acompañando a las familias y empresas vecinas perjudicadas. "Las autoridades competentes se encuentran evaluando los daños e investigando las causas de este lamentable suceso. Agradecemos profundamente cada mensaje de solidaridad, apoyo y acompañamiento recibido", agregaron. El segundo incidente ocurrió en el municipio de Rionegro, en el sector de Llanogrande.