El fuego no dio tregua: dos empresas lo perdieron todo este fin de semana en Antioquia

Dos incendios de grandes proporciones redujeron a cenizas dos establecimientos comerciales en el Valle de Aburrá y en el Oriente antioqueño.
La primera emergencia ocurrió durante la noche del viernes 19 de diciembre en La Estrella, cuando un establecimiento industrial ubicado sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98, se incendió.
Las llamas se extendieron rápidamente, dado que en el lugar almacenaban productos químicos.
Los organismos de socorro incluso señalaron que seis viviendas aledañas al sitio también sufrieron daños.