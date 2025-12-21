Paisas apunta a la gloria en la Champions League de baloncesto, ¿cuándo debutarán?

En días de balances y proyecciones para el próximo año, Paisas, el equipo de baloncesto de Medellín, propiedad de Daniel Hazan, que tiene como socio a Ryan Castro y ganó los dos títulos de la Liga Profesional, ya piensa en 2026 como el año en el que quiere elevar el baloncesto colombiano a nivel internacional. Para lograr ese objetivo, la presentación en la Liga de Campeones de FIBA América es el escenario ideal. Por ello, sus dueños, directivos y cuerpo técnico trabajan para mantener el equipo campeón y reforzarlo con dos figuras internacionales, ya que para esa competencia pueden contar con seis extranjeros e igual número de colombianos.

Jorge Saldarriaga, presidente del club, dio un balance del primer año y medio de Paisas, sus logros, las nuevas metas y lo que sigue en el camino de este quinteto que quiere trascender no solo en el básquet nacional e internacional, sino también en la ciudad. Convertir a Medellín en la nueva cuna del baloncesto profesional es el objetivo. “Desde el punto de vista deportivo estamos muy satisfechos por los títulos que hemos alcanzado, por recuperar el baloncesto en el Iván de Bedout, del respaldo institucional que estamos teniendo de parte del Inder, la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, pero somos conscientes de que estos son unos primeros pasos para lo que se quiere, que es un proyecto para el desarrollo del baloncesto colombiano, porque tenemos mucho talento, público por explorar y una de las metas es llenar el Iván de Bedout de familias que vengan a disfrutar del básquet y el espectáculo que se brinda en el escenario”. La inversión, dice Saldarriaga, supera el millón de dólares, los cuales han sido destinados al pago de la nómina de jugadores, viajes para la competencia, un staff amplio para su atención y todo lo relacionado con la logística para la realización de los partidos.

La Liga no entrega beneficios económicos y el ganador solo recibe el trofeo como premio y el cupo para estar en el torneo internacional, aunque el Ministerio del Deporte entrega un recurso básico.

¿Cómo se dio el fortalecimiento de la marca?

En esa estrategia global, Paisas está trabajando por fortalecer la marca, hacerse más visibles y, por eso, adelantan varias campañas y están mostrando la marca en varios lugares de la ciudad, como el metro, el estadio, la comuna 13 y en los acercamientos con el DIM y Atlético Nacional, promocionando a Paisas en sus partidos.

“Queremos convertir el baloncesto en un espectáculo familiar, que tanto los niños como sus padres y abuelos vengan a disfrutar, pero también encuentren una oferta, una experiencia con show en los juegos”, dijo, y añadió: “Somos el único equipo profesional de Medellín, por eso nos llamamos Paisas, porque todos los que viven y nacieron acá se sientan identificados con el club, que quiere llevar al baloncesto de Colombia a lo más alto.

En eso, la apuesta para la Liga de Campeones que tendremos desde enero es avanzar más de lo que lo hicimos el año pasado, cuando nos quedamos en cuartos de final”.

¿Cómo está programado para la competencia internacional?

La idea del cuerpo técnico de Paisas es mantener en gran porcentaje el equipo que logró el título de la Liga, con los extranjeros Brandon Weatherspoon, Ty-Shon Alexander, Eric y Marcus Crawford, quienes terminaron siendo vitales en la segunda campaña de 2025. Junto a ellos, también se lucieron jugadores como Luis Almanza, Soren de Luque, Leyder Moreno, José Lozano y los jóvenes de proyección David Ojeda, Esneyder Mosquera y Luis Benítez, quienes podrían continuar para 2026. “La idea es que, además de los extranjeros que terminaron, con quienes se entrará a negociar su continuidad, podamos tener tres refuerzos en las posiciones de base, alero y pívot”, comentó Raúl Pabón, director deportivo de Paisas.