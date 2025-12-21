Paisas apunta a la gloria en la Champions League de baloncesto, ¿cuándo debutarán?

En días de balances y proyecciones para el próximo año, Paisas, el equipo de baloncesto de Medellín, propiedad de Daniel Hazan, que tiene como socio a Ryan Castro y ganó los dos títulos de la Liga Profesional, ya piensa en 2026 como el año en el que quiere elevar el baloncesto colombiano a nivel internacional.
Para lograr ese objetivo, la presentación en la Liga de Campeones de FIBA América es el escenario ideal. Por ello, sus dueños, directivos y cuerpo técnico trabajan para mantener el equipo campeón y reforzarlo con dos figuras internacionales, ya que para esa competencia pueden contar con seis extranjeros e igual número de colombianos.