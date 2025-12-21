Tomás Lozano, el niño prodigio del golf colombiano que conquistó el Nacional Infantil

El golf infantil colombiano tiene un nuevo nombre propio para ilusionarse. Se trata de Tomás Lozano Arango, el antioqueño que se coronó campeón nacional en la categoría 9-11 años del XLI Campeonato Nacional Infantil de Golf 2025 – Copa Enrique Bambuco Samper, certamen apoyado por el Ministerio del Deporte y disputado en el exigente Club Lagos de Caujaral, en Barranquilla.
Lo de Tomás fue una demostración de talento, carácter y regularidad. El niño, perteneciente al Club El Rodeo de Medellín, lideró el torneo durante los tres días de competencia, imponiendo condiciones desde la primera ronda. Ese día inicial dejó una tarjeta memorable: -7, un registro impactante incluso para categorías mayores, logrado en uno de los campos más difíciles del país por su diseño y condiciones climáticas.