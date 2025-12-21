Tomás Lozano, el niño prodigio del golf colombiano que conquistó el Nacional Infantil

El golf infantil colombiano tiene un nuevo nombre propio para ilusionarse. Se trata de Tomás Lozano Arango, el antioqueño que se coronó campeón nacional en la categoría 9-11 años del XLI Campeonato Nacional Infantil de Golf 2025 – Copa Enrique Bambuco Samper, certamen apoyado por el Ministerio del Deporte y disputado en el exigente Club Lagos de Caujaral, en Barranquilla. Lo de Tomás fue una demostración de talento, carácter y regularidad. El niño, perteneciente al Club El Rodeo de Medellín, lideró el torneo durante los tres días de competencia, imponiendo condiciones desde la primera ronda. Ese día inicial dejó una tarjeta memorable: -7, un registro impactante incluso para categorías mayores, logrado en uno de los campos más difíciles del país por su diseño y condiciones climáticas.

Al final del campeonato, Lozano Arango cerró su participación con 212 golpes, para un total de -4, confirmando su dominio absoluto en la categoría y ratificando por qué es considerado una de las grandes promesas del golf nacional. No fue un golpe de suerte ni una actuación aislada, sino la consolidación de un proceso que comenzó muy temprano: Tomás juega golf desde los 7 años, con una disciplina y madurez que sorprenden para su edad. El título nacional en Barranquilla se suma a un 2025 excepcional para el joven golfista antioqueño. A lo largo del año también se coronó campeón del Campeonato Nacional Prejuvenil Match Play en el Campestre de Medellín, ganó el Tour de Desarrollo Armenia 2025 y se impuso en el Tour Élite Club Karibana 2025, resultados que evidencian una progresión constante y una competitividad notable en distintos escenarios del país.