x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tomás Lozano, el niño prodigio del golf colombiano que conquistó el Nacional Infantil

Con apenas 11 años, Tomás Lozano Arango confirmó que su talento no es casualidad. El golfista antioqueño se coronó campeón nacional infantil tras dominar de principio a fin el XLI Campeonato Nacional Infantil, dejando claro que el futuro del golf colombiano ya empezó a tomar forma.

  • Tomás, con el trofeo del título Nacional Infantil en sus brazos. FOTO CORTESÍA FEDEGOLF
    Tomás, con el trofeo del título Nacional Infantil en sus brazos. FOTO CORTESÍA FEDEGOLF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

21 de diciembre de 2025
bookmark

El golf infantil colombiano tiene un nuevo nombre propio para ilusionarse. Se trata de Tomás Lozano Arango, el antioqueño que se coronó campeón nacional en la categoría 9-11 años del XLI Campeonato Nacional Infantil de Golf 2025 – Copa Enrique Bambuco Samper, certamen apoyado por el Ministerio del Deporte y disputado en el exigente Club Lagos de Caujaral, en Barranquilla.

Lo de Tomás fue una demostración de talento, carácter y regularidad. El niño, perteneciente al Club El Rodeo de Medellín, lideró el torneo durante los tres días de competencia, imponiendo condiciones desde la primera ronda. Ese día inicial dejó una tarjeta memorable: -7, un registro impactante incluso para categorías mayores, logrado en uno de los campos más difíciles del país por su diseño y condiciones climáticas.

Al final del campeonato, Lozano Arango cerró su participación con 212 golpes, para un total de -4, confirmando su dominio absoluto en la categoría y ratificando por qué es considerado una de las grandes promesas del golf nacional. No fue un golpe de suerte ni una actuación aislada, sino la consolidación de un proceso que comenzó muy temprano: Tomás juega golf desde los 7 años, con una disciplina y madurez que sorprenden para su edad.

El título nacional en Barranquilla se suma a un 2025 excepcional para el joven golfista antioqueño. A lo largo del año también se coronó campeón del Campeonato Nacional Prejuvenil Match Play en el Campestre de Medellín, ganó el Tour de Desarrollo Armenia 2025 y se impuso en el Tour Élite Club Karibana 2025, resultados que evidencian una progresión constante y una competitividad notable en distintos escenarios del país.

Con este nuevo logro, Tomás Lozano Arango no solo celebra un título nacional más, sino que se proyecta como una de las joyas del golf colombiano en formación. Su temple en la cancha, su capacidad para liderar torneos de principio a fin y su hambre competitiva invitan a pensar que este es apenas el inicio de una historia que promete seguir dando alegrías al deporte antioqueño y nacional.

Temas recomendados

Golf
Federación Colombiana de Golf
Barranquilla
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida