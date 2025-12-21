¿Fue un fracaso la temporada 2025 para Medellín y Nacional? En este análisis les contamos

De no ser por la ausencia de títulos, el 2025 sería recordado como uno de los mejores años de la historia reciente del DIM. El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, llegó a dos finales del fútbol colombiano, con la dificultad que eso implica por los formatos de la Liga y la Copa.
Es cierto que no las ganó, pero llegó. Y no de cualquier manera. Durante toda la temporada mostró un buen fútbol. En los partidos, sin importar si era local o visitante, fue intenso, rápido, salió a proponer y a buscar los resultados. También se equivocó: en la primera parte del año le faltó eficacia al definir; en la segunda, le sobró gol, pero recibió muchos tantos. Tampoco encontró consistencia en momentos de presión. A los jugadores no solo les faltó carácter en las finales, sino también una mentalidad fuerte para sostener el nivel que mostraron en la fase regular durante los cuadrangulares del Clausura.
No obstante, terminaron segundos en la reclasificación. Sumaron, durante todo el año, 92 puntos de los 162 posibles —jugaron 54 partidos—, lo que deja un rendimiento total del 56,7 %. Durante 2025, en Liga, El Poderoso anotó 80 goles, mientras que encajó 52 (35 de ellos en el segundo semestre).