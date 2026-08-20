Ella es María Victoria Pineda, la gemela de la primera dama que mantiene un bajo perfil en el círculo de De la Espriella

Dentro del círculo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, la familia de su esposa, Ana Lucía Pineda, ha quedado en el foco de la opinión pública. Entre todos los miembros de la familia de la primera dama ha llamado la atención el parecido físico de su hermana gemela, María Victoria Pineda Aruachán, pues en redes las califican como “dos gotas de agua”.

El lazo de María Victoria con su cuñado, el presidente Abelardo De La Espriella, no solo es familiar, sino que también está estrechamente cruzado por lo laboral, pues según los registros de la base empresarial Dun & Bradstreet, María Victoria figura como principal y representante autorizada de la sociedad Dominio De La Espriella S.A.S., con domicilio en la ciudad de Barranquilla.

Igualmente, forma parte del bufete De la Espriella Lawyers en Bogotá, firma en la que también trabaja su hermana mayor, Lilian María Pineda, quien se desempeña allí como gerente financiera, según lo recopiló el portal Las2orillas.

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Ana Lucía y María Victoria nacieron en Montería el 8 de octubre de 1987. Las hermanas Pineda crecieron en Barranquilla antes de trasladarse a Bogotá para estudiar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana.

Tras obtener su título profesional, María Victoria construyó una destacada trayectoria en el ámbito corporativo y de gestión. Como graduada en Administración y Dirección de Empresas, ha tenido diferentes experiencias gerenciales, siendo una de ellas como jefa de mercadeo en la Universidad del Sinú.