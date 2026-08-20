Dólar cae a $3.035 y se acerca nuevamente a los $3.000: estas son las razones

El dólar volvió a perder terreno frente al peso colombiano y cerró la jornada en $3.035,56, en medio de señales de moderación de la Reserva Federal de Estados Unidos y mayores expectativas de liquidez en los mercados financieros. La cotización se acerca nuevamente al nivel de los $3.000, una referencia clave para los inversionistas. La divisa estadounidense registró una caída de $17,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.053,48. Durante las operaciones, el dólar alcanzó un precio máximo de $3.052,90 y un mínimo de $3.033,33. Le puede interesar: Dólar baja a $3.112 y mantiene al peso colombiano entre las monedas más fuertes: ¿qué esperan los analistas?

Minutas de la Reserva Federal presionaron al dólar

Uno de los principales factores que marcaron la jornada fue la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El documento mostró que los miembros del banco central siguen observando una moderación gradual de la inflación, aunque mantienen cautela frente a los riesgos para el crecimiento económico y el comportamiento del mercado laboral. Estas señales fueron interpretadas por los mercados como un escenario de mayor moderación por parte de la Fed, lo que contribuyó a restarle fuerza al dólar frente a otras monedas internacionales, incluido el peso colombiano.

Tesoro de EE. UU. anuncia más liquidez

A este escenario se sumó el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que informó que duplicaría el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo para respaldar la liquidez del mercado. Este tipo de operaciones permite inyectar liquidez al sistema financiero y puede contribuir a reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El movimiento también influye en las condiciones financieras internacionales y en el comportamiento de los mercados cambiarios. Lea más: Dólar cae y la TRM se ubica en $3.098,79: petróleo y PIB impulsaron al peso colombiano

Remesas podrían aumentar la oferta de dólares en Colombia

En el mercado colombiano existen, además, factores internos que podrían mantener una mayor oferta de dólares y favorecer la valorización del peso. Uno de ellos es el comportamiento de las remesas enviadas por colombianos desde el exterior. Durante el primer semestre de 2026, estos recursos alcanzaron US$6.675 millones, lo que representa un aumento de 2,7% frente a los US$6.495 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El flujo promedio mensual se ubicó alrededor de US$1.112 millones, una cifra que podría mantenerse o incluso aumentar durante agosto y septiembre. Conozca también: Dólar hoy en Colombia: divisa cae a $3.065,95 y queda $32,84 por debajo de la TRM

Terremoto podría impulsar el envío de remesas

Entre los factores que podrían incrementar estos flujos está la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. Algunos colombianos residentes en el exterior podrían aumentar temporalmente los envíos de dinero para apoyar a familiares afectados por la emergencia en las zonas damnificadas. A esto se podría sumar la entrada de recursos provenientes de ayudas internacionales anunciadas para atender la emergencia, que posteriormente tendrían que ser monetizadas en el mercado colombiano. Estos mayores flujos de dólares podrían incrementar la oferta de la divisa en Colombia y convertirse en otro elemento de presión para la cotización, mientras el mercado sigue atento a la posibilidad de que el dólar vuelva a acercarse al nivel de $3.000. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: