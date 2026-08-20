Dólar cae a $3.035 y se acerca nuevamente a los $3.000: estas son las razones

El dólar volvió a perder terreno frente al peso colombiano y cerró la jornada en $3.035,56, en medio de señales de moderación de la Reserva Federal de Estados Unidos y mayores expectativas de liquidez en los mercados financieros. La cotización se acerca nuevamente al nivel de los $3.000, una referencia clave para los inversionistas.
La divisa estadounidense registró una caída de $17,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.053,48. Durante las operaciones, el dólar alcanzó un precio máximo de $3.052,90 y un mínimo de $3.033,33.
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