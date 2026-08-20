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Siete personas fueron extraditadas desde Colombia por narcotráfico, crimen organizado y delitos sexuales

Estados Unidos recibió a tres de los extraditados, mientras Panamá, Italia, España y Reino Unido recibieron a uno cada uno. Estos son los detalles.

  • La Dijín hizo efectivas las entregas a autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y Reino Unido. Entre los casos está el de un odontólogo señalado de usar su profesión para ocultar actividades de narcotráfico. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
    La Dijín hizo efectivas las entregas a autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y Reino Unido. Entre los casos está el de un odontólogo señalado de usar su profesión para ocultar actividades de narcotráfico. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
El Colombiano
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hace 6 horas
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Una vez más, Colombia se articuló internacionalmente para combatir el crimen. Este miércoles, la Policía Nacional hizo efectiva en Bogotá la extradición de siete personas solicitadas por autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y Reino Unido.

Los requerimientos están relacionados con investigaciones por narcotráfico, concierto para delinquir, colaboración con organizaciones criminales y delitos sexuales.

Las extradiciones fueron ejecutadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en el marco de los acuerdos de cooperación judicial internacional. Del grupo de siete personas, tres fueron trasladadas a Estados Unidos, mientras que Panamá, Italia, España y Reino Unido recibieron a una persona cada uno.

Pero, ¿quiénes son y por qué delitos los investigan?

En Estados Unidos fueron recibidos tres de los extraditados. Uno de ellos es Jaime Arturo Solarte Arteaga, ciudadano colombiano señalado de participar en la fabricación, ocultamiento y comercialización de estupefacientes con destino a ese país.

Según las autoridades, habría aprovechado su profesión de odontólogo para ocultar esas actividades, por lo que era conocido como ‘El Odontólogo’.

También fue enviado a ese país Juan Carlos Velásquez Vaquiro, investigado por narcotráfico, concierto para delinquir y apoyo a una organización terrorista extranjera. El expediente sostiene que habría participado en la financiación y coordinación de operaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.

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El tercer extraditado a Estados Unidos es Rodolfo Pérez Arenas, ciudadano colombiano requerido por la Corte Distrital del Norte de California. En ese proceso es señalado de pertenecer a una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el narcotráfico transnacional.

Entre los siete casos también se encuentra el de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, ciudadano panameño conocido como ‘Comanche’, quien fue capturado en Medellín el 17 de enero de 2025.

Panamá lo requiere por tráfico de drogas y lo identifica como uno de los principales integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada durante la Operación Jericó.

Por otro lado, Hernán Mauricio Mosquera Cortés, ciudadano colombiano, fue entregado a las autoridades de Italia. El Tribunal de Mantua le impuso una condena de cinco años y ocho meses de prisión por el delito de violencia sexual, pena que deberá cumplir en ese país.

España recibió a Yandry Xavier Montes Cedeño, ciudadano ecuatoriano requerido por abuso sexual. La investigación señala que habría utilizado su trabajo en un gimnasio para establecer contacto con la víctima, generar un vínculo de confianza y posteriormente cometer el hecho por el que es requerido.

Finalmente, Robert Steven Taylor fue extraditado al Reino Unido. Las autoridades judiciales de Newcastle lo requieren por el presunto incumplimiento de las condiciones establecidas durante su libertad condicional.

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Preguntas y respuestas.

¿Quién es Jaime Arturo Solarte Arteaga, alias ‘El Odontólogo’?
Es un ciudadano colombiano extraditado a Estados Unidos, donde es señalado de participar en la fabricación, ocultamiento y comercialización de estupefacientes. Según las autoridades, habría utilizado su profesión de odontólogo para ocultar sus actividades ilícitas.
¿Por qué fue extraditado Juan Carlos Velásquez Vaquiro a Estados Unidos?
Velásquez es investigado por narcotráfico, concierto para delinquir y apoyo a una organización terrorista extranjera. El expediente señala que habría participado en la financiación y coordinación de operaciones de tráfico internacional de cocaína.
¿Quién es Rodolfo Pérez Arenas y por qué lo requería Estados Unidos?
Rodolfo Pérez Arenas, ciudadano colombiano, fue requerido por la Corte Distrital del Norte de California. Es señalado de pertenecer a una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y otras actividades de narcotráfico transnacional.

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