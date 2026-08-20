Siete personas fueron extraditadas desde Colombia por narcotráfico, crimen organizado y delitos sexuales

Una vez más, Colombia se articuló internacionalmente para combatir el crimen. Este miércoles, la Policía Nacional hizo efectiva en Bogotá la extradición de siete personas solicitadas por autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y Reino Unido. Los requerimientos están relacionados con investigaciones por narcotráfico, concierto para delinquir, colaboración con organizaciones criminales y delitos sexuales. Las extradiciones fueron ejecutadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en el marco de los acuerdos de cooperación judicial internacional. Del grupo de siete personas, tres fueron trasladadas a Estados Unidos, mientras que Panamá, Italia, España y Reino Unido recibieron a una persona cada uno. Pero, ¿quiénes son y por qué delitos los investigan?

En Estados Unidos fueron recibidos tres de los extraditados. Uno de ellos es Jaime Arturo Solarte Arteaga, ciudadano colombiano señalado de participar en la fabricación, ocultamiento y comercialización de estupefacientes con destino a ese país. Según las autoridades, habría aprovechado su profesión de odontólogo para ocultar esas actividades, por lo que era conocido como ‘El Odontólogo’. También fue enviado a ese país Juan Carlos Velásquez Vaquiro, investigado por narcotráfico, concierto para delinquir y apoyo a una organización terrorista extranjera. El expediente sostiene que habría participado en la financiación y coordinación de operaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína. Lea también | Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante” El tercer extraditado a Estados Unidos es Rodolfo Pérez Arenas, ciudadano colombiano requerido por la Corte Distrital del Norte de California. En ese proceso es señalado de pertenecer a una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el narcotráfico transnacional. Entre los siete casos también se encuentra el de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, ciudadano panameño conocido como ‘Comanche’, quien fue capturado en Medellín el 17 de enero de 2025. Panamá lo requiere por tráfico de drogas y lo identifica como uno de los principales integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada durante la Operación Jericó. Por otro lado, Hernán Mauricio Mosquera Cortés, ciudadano colombiano, fue entregado a las autoridades de Italia. El Tribunal de Mantua le impuso una condena de cinco años y ocho meses de prisión por el delito de violencia sexual, pena que deberá cumplir en ese país.

España recibió a Yandry Xavier Montes Cedeño, ciudadano ecuatoriano requerido por abuso sexual. La investigación señala que habría utilizado su trabajo en un gimnasio para establecer contacto con la víctima, generar un vínculo de confianza y posteriormente cometer el hecho por el que es requerido. Finalmente, Robert Steven Taylor fue extraditado al Reino Unido. Las autoridades judiciales de Newcastle lo requieren por el presunto incumplimiento de las condiciones establecidas durante su libertad condicional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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