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Video | Una camioneta rodó por una pendiente en Girardota dejando un muerto y tres heridos

Uno de los ocupantes murió en el lugar y los otros tres fueron trasladados a centros asistenciales; uno de ellos tuvo que ser remitido a una clínica de Medellín por la gravedad de sus lesiones.

  • Un vehículo particular en el que se movilizaban cuatro personas se salió de la vía y rodó por una zona de la vereda Loma de los Ochoa, en Girardota.. Fotos: captura de video de redes.
    Un vehículo particular en el que se movilizaban cuatro personas se salió de la vía y rodó por una zona de la vereda Loma de los Ochoa, en Girardota.. Fotos: captura de video de redes.
El Colombiano
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hace 14 horas
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Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en la vereda Loma de los Ochoa, en Girardota, Antioquia, donde una persona murió y otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró una camioneta Mazda CX en la que se movilizaban cuatro ocupantes. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se salió de la vía y terminó rodando por una zona de la vereda.

Heber Alexis Estrada Lara, de 29 años, murió en el lugar del accidente. Las otras tres personas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital San Rafael de Girardota para recibir atención médica.

Una de ellas, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitida posteriormente a una clínica de Medellín.

Al sitio de la emergencia acudieron unidades de bomberos para atender el accidente y realizar las labores de rescate y atención de los ocupantes. Según información preliminar, la comunidad también ayudó a sacar a dos de las personas que quedaron dentro del vehículo.

Por ahora, las autoridades avanzan en las labores de atención e investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar por qué el vehículo terminó fuera de la vía.

Lea más: Con inteligencia artificial en Medellín atienden un 90% más rápido los accidentes

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió en la vereda Loma de los Ochoa de Girardota este 20 de agosto?
Durante la madrugada del jueves 20 de agosto, una camioneta Mazda CX en la que viajaban cuatro personas perdió el control, se salió de la calzada y rodó por una empinada pendiente en la vereda Loma de los Ochoa, en el municipio de Girardota (Antioquia).
¿Quién es la persona fallecida en el accidente de tránsito en Girardota?
La persona que perdió la vida en el lugar de los hechos fue identificada como Heber Alexis Estrada Lara, de 29 años de edad.

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