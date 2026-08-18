“El FBI no ha hecho nada”: Demócratas en EE. UU. exigen justicia por la muerte del colombiano Johan Sebastián, a manos de ICE

Los padres del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero viajaron desde Colombia para hablar ante el Congreso de Estados Unidos sobre el operativo en el que un agente de ICE le disparó en Maine. Un mes después, todavía hay preguntas sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras y el avance de las investigaciones.
Alrededor de 200 personas asistieron el lunes 17 de agosto a un foro público en Biddeford, Maine, donde los padres del colombiano hablaron sobre el operativo que terminó con la vida de su hijo y reclamaron información que, aseguran, todavía no han recibido.
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Algunas de las personas que llegaron al encuentro sostenían pancartas críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El foro fue organizado por congresistas demócratas y permitió escuchar a los familiares de Durán, abogados, líderes locales y defensores de los inmigrantes.