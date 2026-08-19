‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

“Farmear aura” es una expresión que se ha incorporado al lenguaje utilizado por jóvenes en redes sociales para describir acciones, gestos o comportamientos que, de manera simbólica, aumentan la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia de una persona.
La tendencia surgió de la combinación del lenguaje de los videojuegos y los códigos de internet; se popularizó mediante videos y memes y posteriormente, pasó a espacios públicos con las denominadas “batallas de aura”. En Envigado, Antioquia, está programado uno de estos encuentros para el 28 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Parque Cultural Débora Arango.