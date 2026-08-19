‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

“Farmear aura” es una expresión que se ha incorporado al lenguaje utilizado por jóvenes en redes sociales para describir acciones, gestos o comportamientos que, de manera simbólica, aumentan la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia de una persona. La tendencia surgió de la combinación del lenguaje de los videojuegos y los códigos de internet; se popularizó mediante videos y memes y posteriormente, pasó a espacios públicos con las denominadas “batallas de aura”. En Envigado, Antioquia, está programado uno de estos encuentros para el 28 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Parque Cultural Débora Arango.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para entender la expresión, es necesario separar sus dos componentes. “Farmear” procede del inglés farm y comenzó a utilizarse en el mundo de los videojuegos para describir la repetición de determinadas actividades con el propósito de conseguir recursos, experiencia, dinero, objetos o puntos que permiten avanzar dentro de una partida. Esta lógica está presente en juegos como League of Legends, Honor of Kings, Pokémon Unite, World of Warcraft y Fortnite, donde los jugadores pueden repetir acciones para acumular recursos y mejorar sus personajes. El término “aura” adquirió otro significado en el lenguaje de internet. En este contexto no se refiere a una característica física ni a una noción espiritual, sino a una valoración simbólica relacionada con la impresión que una persona genera en los demás. Puede asociarse con el carisma, la presencia, la seguridad, el estilo, la energía, la elegancia y el estatus. De la combinación de ambos conceptos surge “farmear aura”. La expresión se utiliza para describir la realización de acciones que permiten, de manera figurada, acumular puntos de reconocimiento, presencia o admiración. Una respuesta ingeniosa, una mirada, una pose, una caminata, una reacción inesperada o una determinada manera de desenvolverse pueden ser calificadas como formas de “ganar aura”. En cambio, un error, una caída, una situación incómoda o una reacción considerada poco acertada puede representar una pérdida.

El marcador imaginario que llegó a las redes sociales

La tendencia adquirió mayor presencia en plataformas como TikTok, Instagram, X, Twitch y YouTube, donde los usuarios comenzaron a utilizar la idea de los puntos de aura en videos, comentarios y memes, con expresiones como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” y “perdió aura” para señalar, de manera simbólica, que una persona ganó o perdió reconocimiento por determinada acción. El sistema funciona como un marcador que no existe físicamente, pero que sirve para valorar determinadas conductas. Una persona puede recibir una cantidad simbólica de puntos por resolver una situación con seguridad o por realizar un movimiento que genere una reacción entre quienes observan. También puede utilizarse de manera irónica. Una equivocación, un intento fallido de llamar la atención o un momento incómodo pueden ser presentados como una pérdida de puntos. De esta manera, “farmear aura” no necesariamente implica realizar una actividad extraordinaria. Una conducta cotidiana puede recibir esa denominación si los usuarios consideran que proyecta una determinada personalidad o presencia.

De los videojuegos a la vida cotidiana

El concepto trasladó la lógica de acumulación propia de los videojuegos al comportamiento social. En lugar de conseguir experiencia, monedas u objetos, la persona acumula de forma imaginaria puntos asociados con su presencia frente a los demás. La tendencia también se relacionó con la búsqueda de reconocimiento en redes sociales. Los videos permiten que una acción sea grabada, compartida y posteriormente valorada por otros usuarios mediante comentarios que asignan o restan “aura”. En ese proceso, el término dejó de estar limitado a internet y comenzó a utilizarse para describir situaciones ocurridas fuera de las plataformas digitales. Siga leyendo: No es futbolista ni médico: ser youtuber es el trabajo más soñado por los colombianos

Las “batallas de aura” llegan a los espacios públicos

La expansión de la tendencia dio lugar a encuentros presenciales conocidos como “batallas de aura”. Durante estas actividades, dos participantes se ubican frente a frente y buscan generar una reacción del público mediante diferentes recursos. Las intervenciones pueden incluir poses, gestos, movimientos, caminatas, bailes y referencias a memes o a figuras deportivas. No son enfrentamientos físicos ni competencias deportivas. El objetivo es proyectar una determinada actitud y mantenerla durante la intervención. Los participantes deben conservar la compostura, evitar romper el personaje y conseguir una reacción favorable de quienes observan. Los aplausos, gritos y vítores pueden funcionar como una forma de votación informal. Algunos encuentros incorporan jueces, rondas de eliminación y premios en efectivo, aunque las condiciones dependen de cada evento.

“Six-seven”, “sigma”, “mewing” y “aura walk”

Las batallas han incorporado movimientos y referencias que también circulan en redes sociales. Uno de ellos es el denominado “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas de manera alternada. El gesto está vinculado con el rapero Skrilla y se popularizó mediante memes relacionados con la NBA. También aparecen las llamadas poses “sigma”, las miradas fijas, referencias a celebraciones deportivas de Lionel Messi, movimientos de “mewing” y las caminatas conocidas como “aura walk”. Estos elementos forman parte del repertorio utilizado por algunos participantes para construir una determinada imagen durante las intervenciones. No se pierda: ¿Estudiar una carrera tradicional o convertirse en influencer? El nuevo dilema de los jóvenes colombianos

Rayyan Arkan Dikha y uno de los videos asociados con la tendencia

Uno de los contenidos que se relacionó con la expansión del concepto fue protagonizado por Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio de 11 años, durante las carreras tradicionales Pacu Jalur. Dikha cumplía la función de Tukang Tari, el bailarín que se ubica en la parte delantera de la embarcación para animar a los remeros. En las imágenes que circularon en TikTok aparece sobre la proa de una canoa, con gafas oscuras, mientras once remeros vestidos de rojo avanzan por el río. Su baile llamó la atención porque, de acuerdo con sus declaraciones a BBC Indonesia, no había sido preparado como una coreografía. “Yo mismo inventé el baile; fue algo espontáneo”, expresó. El video comenzó a ser utilizado en contenidos relacionados con la idea de proyectar presencia y seguridad sin aparentar esfuerzo.

La tendencia también ha generado cuestionamientos

Además de su uso como expresión humorística, “farmear aura” ha sido relacionado con la manera en que las redes sociales pueden incentivar la búsqueda de aprobación. Entre los cuestionamientos planteados alrededor de esta dinámica se encuentran: -Despersonalización y pérdida de autenticidad: la preocupación por la percepción de otras personas puede llevar a medir gestos, vestimenta o comentarios como si fueran elementos de un rendimiento social. -Persecución del fracaso y “cancelación” interna: el temor a perder puntos de aura puede asociarse con la dificultad para aceptar errores o situaciones incómodas. -Falsa superioridad y relaciones superficiales: la valoración de la apariencia, la frialdad o el estatus puede ocupar un lugar central frente a la empatía y la conexión emocional. -Erosión de la autoestima: la comparación constante con determinados estándares de presencia puede generar inseguridad y dependencia de la aprobación expresada mediante comentarios o “likes”. Estos cuestionamientos contrastan con el uso que muchos usuarios hacen de la expresión como una forma de humor, meme o juego dentro de las redes sociales. De interés: ¿Belleza tóxica? Científicos alertan por exceso de maquillaje

La batalla de “farmear aura” que se realizará en Envigado

La tendencia tendrá una actividad presencial en Envigado, Antioquia, con la denominada “Batalla de Farmear Aura en Envigado”. El encuentro está anunciado como una actividad de entretenimiento juvenil relacionada con las tendencias de internet y los videojuegos y se realizará bajo el nombre Batalla de Farmear Aura en Envigado, el 28 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Parque Cultural Débora Arango (Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango) en Envigado, Antioquia.

La actividad representa el paso de una expresión nacida de la combinación entre el lenguaje de los videojuegos y los códigos de las redes sociales hacia una dinámica presencial. En este formato, el concepto de sumar o perder “aura” deja de estar únicamente en los comentarios de internet y se convierte en una competencia frente a un público. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: