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“Hay muchos llamados”: Víctor Marulanda habla sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo en Nacional

Juan Manuel Rengifo sigue despertando interés de otros clubes, pero Atlético Nacional aún no tiene una oferta oficial por el talentoso jugador.

  • Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores más apetecidos de Atlético Nacional por parte de los clubes del exterior. FOTO Manuel Saldarriaga
    Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores más apetecidos de Atlético Nacional por parte de los clubes del exterior. FOTO Manuel Saldarriaga
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
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El futuro de Juan Manuel Rengifo continúa generando expectativa en Atlético Nacional. El joven talento del conjunto verdolaga ha despertado el interés de varios clubes y su nombre comienza a sonar con fuerza como uno de los jugadores que podría protagonizar un movimiento en el mercado.

La posibilidad de una salida ya no es solo un rumor. Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, confirmó en diálogo con Win Sports que han recibido consultas por el futbolista. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una oferta concreta que permita hablar de una negociación avanzada.

“Muchos llamados. Por el momento lo estamos disfrutando, creo que es la postura que tenemos, vamos a seguir trabajando y disfrutando de su juego. Muchos llamados, sí, pero oficialmente de algún club en específico no tenemos nada”, explicó Marulanda.

De esta manera, la posición del conjunto antioqueño parece ser clara: mientras no exista una propuesta formal, Rengifo continuará concentrado en su presente con Nacional y el cuerpo técnico seguirá aprovechando sus condiciones.

El mediocampista ha logrado llamar la atención por su talento y proyección, convirtiéndose en uno de los jóvenes que despiertan mayor expectativa dentro de la plantilla verdolaga. Su crecimiento no ha pasado inadvertido y, como consecuencia, algunos clubes ya han comenzado a preguntar por sus condiciones.

Aunque Nacional no descarta que pueda producirse una negociación en el futuro, por ahora no existe un acuerdo ni una oferta oficial que ponga al jugador en la puerta de salida.

La situación podría cambiar si alguno de los clubes interesados decide avanzar formalmente y presentar una propuesta que convenza a la institución antioqueña. Mientras eso ocurre, en Nacional prefieren mantener la calma y disfrutar del fútbol de Rengifo.

El futuro del talentoso jugador, por ahora, sigue abierto. Hay interés, existen llamadas y expectativa, pero todavía no hay una negociación cerrada que permita asegurar que Juan Manuel Rengifo dejará Atlético Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hay ofertas oficiales por Juan Manuel Rengifo?
No. Atlético Nacional confirmó que ha recibido varios llamados, pero hasta ahora ningún club ha presentado una oferta oficial.
¿Qué dijo Víctor Marulanda sobre el futuro de Rengifo?
El director deportivo aseguró que en Nacional están disfrutando de su fútbol y que, por ahora, seguirán trabajando con él mientras esperan que la situación se defina.
¿Nacional descarta una posible salida del jugador?
No. Aunque no existe una negociación concreta, el club tampoco cerró la puerta a que Rengifo pueda salir si llega una propuesta que avance en el futuro.

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