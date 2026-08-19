Así desviaron la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán y ocultaron a los verdaderos responsables

A 37 años del magnicidio de Luis Carlos Galán los expedientes judiciales del líder político revelan que no solo se trató de un plan para asesinar al jefe del Nuevo Liberalismo, sino una operación posterior para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz.
A través de montajes mediáticos y de la eliminación de autores materiales y testigos clave, se configuró el desvío de la investigación apenas cuatro días después del magnicidio, un caso que, hasta el momento, deja cuatro condenados.
Uno de ellos es Alberto Santofimio Botero, exsenador y exministro, condenado a 24 años de prisión como coautor e instigador del magnicidio, tras establecerse judicialmente su alianza con el Cartel de Medellín.
También fue condenado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, a 30 años de prisión por su participación en el plan criminal, al debilitar y modificar el esquema de seguridad del candidato.
Lea también: En libertad Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán
Manuel Antonio González, exdirector de protección del DAS, también fue sentenciado a 22 años de prisión por facilitar el debilitamiento de la escolta y protección de Galán. Otro de los condenados a prisión fue Jhon Jairo Velásquez Vásquez (alias Popeye), exjefe de sicarios de Pablo Escobar, como coautor del crimen.
EL COLOMBIANO accedió a documentos del expediente del caso Galán y reconstruye la forma en la que se desvió judicialmente el caso abierto por el crimen ocurrido el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, Cundinamarca.
El líder fue acribillado por un sicario identificado como Jaime Rueda Rocha, quien descargó su ametralladora contra Galán minutos antes de dar su discurso en una tarima improvisada, muriendo en el trayecto al hospital.