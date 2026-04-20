Peor registro histórico: Colombia baja 13 puestos en el Índice de Democracia de The Economist

Colombia ha registrado su peor calificación histórica en el Índice de Democracia elaborado por la Economist Intelligence Unit (EIU), descendiendo 13 puestos en el ranking global entre 2024 y 2025.
Mientras el estudio registró que el mundo en general y América Latina mostraron una leve mejoría tras casi una década de declive, Colombia se convirtió en la excepción negativa, registrando el deterioro más profundo de toda la región.
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