Peor registro histórico: Colombia baja 13 puestos en el Índice de Democracia de The Economist

Colombia ha registrado su peor calificación histórica en el Índice de Democracia elaborado por la Economist Intelligence Unit (EIU), descendiendo 13 puestos en el ranking global entre 2024 y 2025. Mientras el estudio registró que el mundo en general y América Latina mostraron una leve mejoría tras casi una década de declive, Colombia se convirtió en la excepción negativa, registrando el deterioro más profundo de toda la región. Lea también: Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

Actualmente, en este Índice, el país se ubica en la posición 73 a nivel mundial y ocupa el octavo lugar entre 19 naciones evaluadas en Latinoamérica. Con un puntaje de 6,04 sobre 10, el país perdió su estatus de “democracia imperfecta” para ser clasificado ahora como un “régimen híbrido”. Esta calificación tiene profundas implicaciones tanto en la estabilidad política como en el entorno económico y operativo de un país, pues en naciones con esta denominación, según la EIU, las prácticas democráticas (como las elecciones) conviven con rasgos propios de sistemas autoritarios. Además, según lo data el informe, en este tipo de regímenes los gobiernos tienden a ser más frágiles y cuentan con controles y equilibrios menos sólidos que en las democracias, por lo que también se vuelve común observar ataques a defensores de derechos humanos y una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en todo su territorio. Otro de los riesgos que contrae este tipo de calificaciones es que se presentan tensiones constantes entre el Ejecutivo y organismos independientes, lo que pone en duda la autonomía de las instituciones. Sobre estas implicaciones, justamente la EIU señala el aumento de la violencia política como el principal motivo de Colombia en este listado. La organización destaca entre los hechos más alarmantes el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, además de los reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE), que contabilizó 26 políticos asesinados y 35 intentos de homicidio durante el último año.

También, el indicador de libertades civiles se vio afectado por los constantes ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, tal como lo data Indepaz, que al menos 187 líderes fueron asesinados en 2025, un incremento del 8% respecto al año anterior, lo que evidencia una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en el territorio. Con la clasificación como régimen híbrido, Colombia quedaría a un paso de ser considerado un régimen autoritario, calificación que en la región ya la tienen países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

¿Cómo le fue a la democracia en el mundo?