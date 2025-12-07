Prófugo colombiano es expulsado de Chile y entregado a las autoridades: tenía cinco órdenes de captura

La expulsión desde Chile de un ciudadano colombiano requerido por cinco órdenes de captura se convirtió en un nuevo capítulo de cooperación internacional contra el crimen. El hombre, que llevaba meses evadiendo a la justicia colombiana, fue entregado en las últimas horas a Migración Colombia, que confirmó su ingreso al país y su posterior entrega a la Policía Nacional.

El caso tomó forma a partir de una denuncia rutinaria en una comisaría chilena. Una mujer acudió ante la Policía de Investigaciones (PDI) para reportar un episodio de maltrato por parte de su pareja, y así, lo que parecía un trámite habitual derivó en una verificación de identidad que reveló un historial criminal en Colombia. Según el registro de las autoridades, sobre el hombre pesaban cinco órdenes de captura vigentes, emitidas por distintos juzgados.