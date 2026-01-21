“Ya no más hijos que queden sin padre”: el clamor de la esposa de Neill Felipe Cubides, profesor del Externado asesinado en Bogotá

¿Qué pasó con el profesor Neill Felipe Cubides? Esa es la pregunta que se hace el país tras el lamentable caso del que fue víctima el investigador de la Universidad Externado de Colombia. Cubides fue reportado como desaparecido el 15 de enero, luego de acompañar a su esposa, Denis Alfaro, y a su hijo de 10 años a una cita pediátrica en la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Ese mismo día, hacia las 10 de la noche, el magíster en Administración con énfasis en finanzas salió del centro médico, cruzó la carrera 15 y abordó un taxi rumbo a la casa tras despedirse de su familia. Su cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del 16 de enero en un paraje de la vereda Los Soches, zona rural de la localidad de Usme; pero la identificación del mismo se demoró varios días debido a que los restos estaban incinerados. Lea también: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado Este crimen se trataría de un “paseo millonario”, según las hipótesis que manejan las autoridades, debido a que a la 1:25 y a la 1:51 de la madrugada del 16 de enero se registraron dos retiros por 2 y 4 millones de pesos, así como una compra por COP 250.000. Estos movimientos bancarios ocurrieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, mismos que fueron conocidos por su esposa luego de ingresar al correo electrónico de Cubides.

Habla Denis Alfaro por el crimen contra su esposo Neill Felipe Cubides

El profesor Cubides contaba con más de 14 años de experiencia en evaluación financiera de concesiones y 20 años en el sector educativo, donde se desempeñó como director de programa, investigador académico, y en el diseño e implementación de proyectos de educación virtual, además de ejercer como docente universitario.

Desde la funeraria Los Olivos, sede Palermo, su esposa, Denis Alfaro, lamentó la muerte de Neill Felipe Cubides y expresó, con profundo dolor, que fue víctima de la violencia que vive Colombia. “Mi hijo e hija y toda mi familia lamentamos la muerte de Neill Felipe, adorado esposo y excelente padre, víctima inocente de la violencia y la inseguridad que agobian y azotan a nuestro país. Agradecemos los mensajes de solidaridad por esta irreparable pérdida de un ser humano admirable, profesional calificado y docente que compartió sus conocimientos y experiencias con muchos estudiantes y compañeros de trabajo”, dijo Alfaro.

La esposa del especialista en diseño de soluciones financieras e ingeniero financiero, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pidió celeridad a las autoridades para que esclarezcan este crimen y den con el paradero de los responsables. “Exigimos y esperamos que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas de este crimen que cegó la vida de mi esposo, y que se capture y condene a los responsables. Por favor, que no haya impunidad, que Neill Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que queden sin padre y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos”, agregó la esposa visiblemente afectada en medio del llanto.

Denis Alfaro también envió un mensaje de gratitud a la Procuraduría General de la Nación, entidad en la que la víctima laboraba como asesor, así como a sus compañeros de la Universidad Externado de Colombia. “Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz”, concluyó. Entérese: Encontraron sin vida a Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que estaba desaparecido en Bogotá Las autoridades continúan con la investigación de este caso, que ha generado consternación en el país y también en el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de su cuenta en X hizo un llamado para que se actúe con rapidez y se identifique a los responsables. ”Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades. Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, escribió el alcalde.