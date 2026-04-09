Procuraduría anuncia indagación previa a funcionarios de la DNI por presuntas ‘chuzadas’ a Abelardo de la Espriella

La Procuraduría anunció oficialmente la apertura de una indagación previa contra funcionarios, todavía “por determinar”, del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El proceso surge a raíz de denuncias sobre presuntas interceptaciones telefónicas ilegales dirigidas contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de La Espriella. En el comunicado de la entidad se señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores de esa entidad habrían generado “informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo de La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones”. En otro frente de la investigación, el órgano de control se dispuso a “escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía”, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas”, aunque fueron “realizadas bajo orden judicial”. Por otro lado, en el comunicado de la Procuraduría se determinó que, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se dispuso “establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito”. Esta acción disciplinaria que inició el Ministerio Público justamente se concentraría en “delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas”.

Todo el cuestionamiento sobre estas presuntas “chuzadas” o interceptaciones a las comunicaciones del candidato presidencial inició cuando el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta en la red social X, en la que insinuó que los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y de la Espriella estarían sosteniendo conversaciones con fines electorales.

Cabe resaltar que esta firma, que anteriormente estaba encargada de los pasaportes, forma parte de la logística electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. En su mensaje, el presidente escribió que no podía “dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta directiva del Banco de la República”.

Ante esto, de inmediato, el equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Gustavo Petro y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presunta violación ilícita de comunicaciones. En el documento, presentado por el abogado Germán Calderón, se lee que el presidente habría confesado la existencia de presuntas “chuzadas” provenientes de la DNI con destino a la firma y al candidato presidencial, según el jurista.