Procuraduría le pidió a Supersalud pronunciarse sobre la situación actual de la Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación escaló su nivel de vigilancia sobre la Nueva EPS. A través de un comunicado oficial que se dio a conocer este 8 de abril, el organismo de control solicitó a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud, cuya intervención forzosa administrativa fue prorrogada en abril de 2025.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social busca establecer si la Nueva EPS ha logrado superar las causales que motivaron su intervención o si, por el contrario, los problemas persisten.

En este sentido, la funcionaria deberá remitir de inmediato el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, precisando bajo qué condiciones se encuentra la administración tras el vencimiento del acto administrativo que sostenía la medida actual.

Dentro de las exigencias del Ministerio Público se destaca la necesidad de revisar los informes mensuales de la contralora designada para la administración de la EPS.

Estos documentos deben contener detalles minuciosos sobre la evolución técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa de la entidad. El objetivo es determinar si ha existido un avance real en la prestación del servicio o si los indicadores continúan en rojo.

“El Ministerio Público busca conocer los informes mensuales realizados por la contralora designada para la administración de la Entidad Promotora, con precisiones de periodos, fechas de entrega, avances, evoluciones, evaluaciones de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa, entre otra información”, se lee en el comunicado del órgano de control.