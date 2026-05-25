¿Por qué la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema ratificar la condena a otros salpicados en caso de Julián Bedoya?

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia no absolver a dos exempleados de la Universidad de Medellín implicados en el escándalo por la presunta graduación irregular del exsenador Julián Bedoya.
La solicitud fue formulada ante la Sala de Casación Penal de esa alta corte, a la que llegó una nueva apelación por parte de la exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón, y el exsubsecretario académico de esa misma institución, Juan Felipe Hernández Giraldo, quienes en enero de 2024 ya habían sido condenados a 53 y 60 meses de prisión.
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Ambos han pedido que sus condenas se revisen, argumentando que el Tribunal Superior de Medellín no habría sido imparcial y los habría encontrado culpables supuestamente sin fundamentos.
En una audiencia realizada en la Corte Suprema, la Fiscalía controvirtió los planteamientos de los exempleados de la universidad y se reafirmó en sus acusaciones.