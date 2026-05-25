Sigue crisis en la U. del Chocó por medida de aseguramiento contra rector encargado

Un juzgado de control de garantías de Quibdó (Chocó) impuso la semana pasada medida de aseguramiento contra el exrector encargado de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), Fabio Magdaleno Asprilla, dentro de un proceso por presunta falsedad en documento público. Esa decisión judicial impacta el futuro administrativo de esa institución educativa.
El fallo establece, según contó El Espectador, que Asprilla no podrá acercarse ni mantener contacto con la universidad mientras esté vigente la medida, aunque exista una apelación en curso. La determinación también bloquea temporalmente la posibilidad de ejecutar una tutela que buscaba devolverlo a la rectoría de la UTCH.
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Fabio Magdaleno Asprilla había sido designado como rector encargado en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU), cuando se desempeñaba como vicerrector de Docencia. No obstante, su nombramiento fue posteriormente anulado por otra decisión judicial, profundizando la crisis que atraviesa la universidad pública de ese departamento.