MinCiencias bajo la lupa: Procuraduría halla inconsistencias en proyecto de IA de $630.000 millones

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta tras detectar “serias inconsistencias” en una de las convocatorias más ambiciosas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de la convocatoria número 46, denominada ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, la cual cuenta con recursos de regalías por un valor de $630.000 millones. Lea también: Investigan a exgerente de empresa de aguas por presuntas irregularidades con alcantarillado en Puerto Berrío Luego de que varios requerimientos del ente de control no recibieran “respuestas convincentes” por parte de MinCiencias, la Procuraduría tomó la decisión de realizar una inspección sorpresa. Durante esa diligencia, funcionarios evidenciaron riesgos en la estructuración de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas, lo que podría comprometer la legalidad del trámite y poner en peligro el patrimonio público.

¿Qué encontró la Procuraduría en polémico proyecto sobre inteligencia artificial?

El ente de control encontró en este proceso una inusual rapidez en la acreditación del centro de innovación, además de riesgos críticos en la estructuración y evaluación de las propuestas de la convocatoria. La Procuraduría cuestiona que la convocatoria otorgó un tiempo de apenas un mes para que los interesados entregaran todos los documentos requeridos, un periodo que el sector consideró excesivamente corto dada la complejidad técnica del proyecto. Otro tema por el cual alertó la entidad es por lo que considera una concentración excesiva de recursos, pues el diseño del proceso buscaba seleccionar un único proyecto para asignarle la totalidad de los recursos, es decir, los $630.000 millones de pesos.