Procuraduría alertó falta de bomberos en siete municipios del Tolima en medio de la grave situación de incendios

La Procuraduría General de la Nación pidió este jueves 27 de agosto a siete alcaldías del departamento de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias, ante el riesgo de nuevos incendios forestales en el departamento en medio de la crisis.
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El llamado está dirigido a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, municipios que, de acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, todavía no cuentan con el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos.