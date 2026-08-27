Procuraduría alertó falta de bomberos en siete municipios del Tolima en medio de la grave situación de incendios

La Procuraduría General de la Nación pidió este jueves 27 de agosto a siete alcaldías del departamento de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias, ante el riesgo de nuevos incendios forestales en el departamento en medio de la crisis. Le puede interesar: Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre” El llamado está dirigido a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, municipios que, de acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, todavía no cuentan con el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos.

Bomberos ayudando a apagar los incendios en el Tolima. FOTO: Bomberos Bogotá

En la actualidad, el Tolima enfrenta una emergencia por incendios forestales. Más de 300 integrantes de organismos de socorro y de las autoridades trabajan actualmente en la atención de conflagraciones, con apoyo de organismos de socorro, la Fuerza Pública y seis aeronaves destinadas a las labores de control. Entre los municipios afectados están Coello, San Luis, Suárez, Guamo, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero, Cajamarca, Rovira y Carmen de Apicalá.

Ante este panorama, la Procuraduría pidió a las administraciones municipales tomar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para garantizar la capacidad de respuesta, además de establecer mecanismos temporales de atención mientras se formalizan los convenios. El Ministerio Público señaló que las condiciones climáticas que atraviesa el departamento aumentan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que anunció que continuará haciendo seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades locales.

De la Espriella declaró calamidad pública por incendios en Tolima

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves 27 de agosto la declaratoria de la calamidad pública por cuenta de los incendios en el departamento del Tolima, que ya dejan más de 2.600 agricultores y 50.000 hectáreas con afectaciones, tras visitar el territorio. En total, son 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios. Con la declaratoria, los municipios o departamentos señalan que una emergencia ha superado sus capacidades y que necesitan de apoyo del Gobierno Nacional. En este caso, es el departamento del Tolima. De esta manera, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a través del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, desplegará más ayudas y capacidades para superar la emergencia. Entre otras herramientas que se habilitan, por ejemplo, son las contrataciones directas. Así lo explicó el abogado Mauricio Beltrán, quien fue consultado por EL COLOMBIANO.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty

“El presidente decreta la calamidad pública para poder tener más herramientas para ayudar. Una es la contratación directa y poder sacar unos paquetes de ayuda 17 días después. Debe tenerse en cuenta que también se estaba atendiendo la emergencia por el terremoto”, detalló Beltrán. “Avanzaremos en las medidas extraordinarias que correspondan frente al desastre ambiental provocado por los incendios”, dijo De la Espriella, que agregó que el Gobierno tendrá un “plan especial” de recuperación ambiental, productividad y seguridad para el departamento. “No vamos solo a apagar los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó”, afirmó. Asimismo, concluyó a su vez que darán 343 subsidios de $65 millones cada uno, para vivienda rural, así como de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y “recuperar la tierra”, entre otras medidas. También le puede interesar: Gobernadora del Tolima fue amenazada de muerte tras denunciar presuntas “manos criminales” detrás de los incendios Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas