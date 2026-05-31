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Hallan material electoral oculto en refrigerios durante jornada de votación en la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar

Cabe recordar que la Universidad Popular del César es un fortín político del gobierno Petro, con especial participación de Juliana Guerrero y Ape Cuello.

  • El descubrimiento ocurrió durante verificaciones realizadas en un puesto de votación activo. FOTO: X: @El_Pilon
    El descubrimiento ocurrió durante verificaciones realizadas en un puesto de votación activo. FOTO: X: @El_Pilon
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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Las autoridades iniciaron una investigación tras el hallazgo de material electoral y publicidad política que habría sido movilizado de manera oculta en cajas de refrigeradores. Dentro de la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, durante la jornada electoral de este domingo.

El caso fue detectado durante trabajos de verificación realizados en el puesto de votación y motivó la activación de los protocolos correspondientes para establecer qué ocurrió, cómo llegó el material al lugar y si se presentó alguna irregularidad relacionada con el proceso electoral.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo en horas de la mañana en uno de los principales puestos de votación de la región. Los informes preliminares indican que el material estaba oculto en cajas de refrigeradores que serían entregadas a personal de logística y testigos electorales.

Autoridades verifican el origen del material encontrado.

Las investigaciones se centran en determinar la procedencia del material y las circunstancias en las que ingresó a la institución. Organismos electorales y de control adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer los hechos y establecer si existió alguna conducta que pudiera afectar el normal desarrollo de la jornada.

Sin embargo, es importante recordar que la Universidad Popular del César es un fortín político del gobierno Petro, con especial participación de Juliana Guerrero y Ape Cuello.

Según denuncias divulgadas a través de videos en redes sociales, entre los elementos encontrados habría publicidad política con la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda. Esta información también hace parte de las verificaciones que realizan las autoridades competentes.

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El caso generó atención entre las autoridades debido a la relevancia de la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar dentro del proceso electoral en Valledupar. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se han atribuido responsabilidades individuales por los hechos investigados.

Los organismos encargados de la vigilancia electoral reiteraron que cualquier situación que pueda comprometer la transparencia de los comicios será objeto de revisión y que existen mecanismos de control para garantizar la integridad del proceso democrático.

Por ahora, la información disponible corresponde a informes preliminares. Se espera que en las próximas horas las autoridades electorales y judiciales entreguen un informe oficial con mayores detalles sobre el material encontrado, los resultados de las verificaciones y las medidas adoptadas frente al caso.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el hallazgo de material electoral durante las elecciones en Valledupar?
El caso fue reportado en la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, uno de los principales puestos de votación de Valledupar, donde organismos de control activaron protocolos de revisión tras detectar material presuntamente relacionado con propaganda política.
¿El material hallado en la Universidad Popular del Cesar estaba relacionado con Iván Cepeda?
Según reportes preliminares y denuncias difundidas en videos de redes sociales, parte del material encontrado incluiría publicidad con la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda. Sin embargo, las autoridades continúan verificando esa información y no han emitido conclusiones definitivas.
¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo de refrigerios con material electoral en la UPC?
Las autoridades buscan establecer cómo ingresó el material al puesto de votación, quién autorizó su traslado, cuál era su destino y si existió alguna irregularidad que pudiera afectar la transparencia del proceso electoral.
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