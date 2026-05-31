Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner en Londres y prepara una lujosa celebración de tres días en Sicilia

La estrella del pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en Londres durante una ceremonia civil privada a la que asistió únicamente un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.
La noticia fue divulgada por los tabloides británicos The Sun y Daily Mail, que publicaron imágenes de la pareja saliendo del histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica para la celebración de bodas civiles.
Puede leer: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista