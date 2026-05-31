Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner en Londres y prepara una lujosa celebración de tres días en Sicilia

La estrella del pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en Londres durante una ceremonia civil privada a la que asistió únicamente un reducido grupo de familiares y amigos cercanos. La noticia fue divulgada por los tabloides británicos The Sun y Daily Mail, que publicaron imágenes de la pareja saliendo del histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica para la celebración de bodas civiles. Puede leer: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Londres

De acuerdo con los reportes de la prensa británica, Dua Lipa, de 30 años, lució un vestido blanco acompañado de un sombrero diseñado por la prestigiosa casa de moda Schiaparelli. Por su parte, Callum Turner, de 36 años, vistió un elegante traje azul oscuro durante la ceremonia. Las fotografías difundidas muestran a los recién casados abandonando el recinto tras el acto civil, que se desarrolló de manera discreta y alejada de los grandes eventos mediáticos que suelen rodear a las celebridades internacionales. Hasta el momento, los representantes de la cantante y del actor no han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por la agencia AFP sobre el matrimonio.

Una celebración de tres días en Sicilia

Según informó The Sun, la pareja tendría previsto continuar los festejos con una celebración mucho más amplia en Sicilia, Italia. El medio británico aseguró que los recién casados planean una “opulenta” y “suntuosa” fiesta de tres días que se llevaría a cabo a finales de la próxima semana y que contaría con la presencia de invitados especiales. Sin embargo, ni la cantante ni el actor han confirmado oficialmente los detalles de este evento. Más noticias: Así fue ECOS en Bogotá, el concierto de Soda Stereo que trajo a Cerati como holograma

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner mantienen una relación desde enero de 2024. Durante el último año, la pareja se convirtió en una de las más seguidas por la prensa de entretenimiento internacional. La propia artista había adelantado sus planes de matrimonio durante una entrevista concedida el año pasado a la edición británica de Vogue, donde reveló que ambos contemplaban dar el siguiente paso en su relación.

Dua Lipa y Callum Turner: así construyeron sus exitosas carreras internacionales

Dua Lipa, hija de migrantes kosovares, se consolidó como una de las artistas más importantes del Reino Unido tras el éxito de su sencillo Be The One en 2016. Desde entonces ha construido una carrera internacional con múltiples premios y éxitos musicales. Vea también: ‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas Por su parte, Callum Turner alcanzó reconocimiento mundial gracias a su participación en la saga cinematográfica Animales Fantásticos. En los últimos años, además, ha sido mencionado por medios especializados como uno de los posibles candidatos para asumir el papel de James Bond en futuras producciones de la franquicia. Le puede interesar: Karol G brilla en los AMAs con doble premio: Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año Aunque la pareja ha mantenido gran parte de su vida privada alejada de los focos, su matrimonio marca un nuevo capítulo en una relación que ha despertado el interés de seguidores y medios de comunicación alrededor del mundo.

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