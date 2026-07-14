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Así era el colombiano Johan Sebastián, asesinado por ICE en EE. UU., según el doloroso testimonio de su padre

El santandereano Johan Sebastián Durán murió tras un tiroteo con agentes del ICE en Maine, EE. UU. Su padre habló de su vida y exigió que haya justicia: “Tenía permiso de trabajo: en las mañanas en una veterinaria y en la tarde domiciliario”.

  • Imágenes del procedimiento de ICE en el que asesinaron a Durán. Foto: Redes sociales.
    Imágenes del procedimiento de ICE en el que asesinaron a Durán. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Johan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años, murió baleado en un incidente en el que estuvieron involucrados agentes del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron este lunes. Y, en la mañana de este 14 de julio, su padre habló con los medios de comunicación.

Omar Durán, quien vive en Bucaramanga, contó que su hijo había migrado a Estados Unidos para buscar oportunidades para él y su familia. Estaba casado y tenía una hija de tres años.

“(Era) una persona que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de tres años, es una persona muy juiciosa, muy amorosa, que quiere mucho a su familia”, dijo Durán a Blu Radio.

Según narró, su principal motivación era su familia y tenía todos sus documentos en regla. “Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, su permiso de trabajo (...) iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá”.

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Como muchos de quienes migran, Durán tenía más de un trabajo para sostener a su familia. “Estaba trabajando en ese estado (Maine), tenía dos trabajos. Salía de uno en la mañana, iba temprano. Trabajaba en una veterinaria, hacía allá su aseo, y luego terminaba y se ponía a trabajar en su carro haciendo el “deliver” (domicilios) que llaman allá”, narró Durán.

También habló del carácter y de las metas que tenía su hijo en Estados Unidos, así como de la crianza que tuvo en Santander.

“Era muy entregado a su trabajo, tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Una persona muy joven. Es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso”.

Y agregó que “era una persona de bien, criada con valores, un hijo muy bueno con nosotros, con su hogar que tiene en Estados Unidos. Es un dolor muy grande que nos han causado con haberle causado esa muerte injusta”.

Finalmente, exigió justicia. “Solo le pido a Dios, que es el dador de la paz, la justicia y la verdad, que se resuelva eso de la mejor manera y haya justicia”.

Durán y su esposa llegaron en la mañana del 14 de julio a Bogotá, posiblemente para reunirse con representantes de la embajada norteamericana.

¿Cómo avanza la investigación del FBI sobre el tiroteo en Maine?

Imágenes del lugar del incidente en los medios mostraron un perímetro de seguridad que se puso en una calle residencial, con un carro de la policía científica parqueado al lado de una tienda roja.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, indicó que la policía estatal estaba trabajando con las autoridades federales para determinar las circunstancias del incidente. El FBI anunció que estaba investigando los hechos.

Un testigo, Lucas Scott, declaró a los medios locales que había escuchado al menos cuatro disparos después de ver a varios agentes de ICE rodear un vehículo blanco el lunes por la mañana.

Protestas en Estados Unidos contra ICE

“No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine, organización enfocada en la defensa de los derechos de comunidades afro, indígenas y latinas en ese estado.

Manifestantes opuestos al ICE se reunieron en la zona. “Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó”, dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado.

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Las polémicas del ICE y los antecedentes de fuerza letal en la administración Trump

El fortalecimiento de ICE ha sido una de las medidas más polémicas de la administración de Donald Trump. Entre sus prácticas, se ha denunciado que los agentes no cuenten con identificación alguna.

Es decir, hay casos en los que ni las camionetas en las que se mueven ni su ropa cuentan con logos de autoridades que permitan identificarlos. También hay casos en los que andan encapuchados.

Y los hechos ocurren después de que, la semana pasada, otro agente del ICE matara a un mexicano que vivía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Quién era el colombiano que murió en Maine por agentes del ICE?
Se trata de Johan Sebastián Durán, un joven de 26 años originario de Santander, Colombia. Tenía permiso de trabajo legal, residía con su esposa y su hija de tres años, y alternaba labores de aseo en una veterinaria con entregas a domicilio.
¿Qué autoridades investigan la muerte de Johan Sebastián Durán?
La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó que la policía estatal recopila información del incidente en coordinación con agencias federales. Adicionalmente, el FBI asumió formalmente la investigación oficial para esclarecer el uso de la fuerza de los agentes de ICE.
¿Por qué hay polémica con el ICE en Estados Unidos?
El ICE enfrenta duras críticas de defensores de derechos humanos por tácticas de opacidad operativa. Se les acusa de realizar procedimientos sin identificaciones visibles en sus uniformes o vehículos y de ejecutar acciones con fuerza letal sin justificación clara.

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