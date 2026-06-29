Gustavo Petro está en Roma, donde se reunirá con el Papa León XIV, ¿cuál es el motivo?

El presidente Gustavo Petro inició este lunes 29 de junio una agenda que lo llevará por Roma y la Ciudad del Vaticano, donde tendrá un encuentro con el Papa León XIV.

Información de Presidencia indica que se busca fortalecer las relaciones diplomáticas e impulsar los diálogos internacionales sobre paz, dignidad humana, justicia social y defensa de la vida.

La visita de Petro es calificada por el Gobierno como un refuerzo del liderazgo de Colombia en los escenarios estratégicos del diálogo global.

El mandatario se reunirá también con líderes y representantes de alto nivel en espacios dirigidos al diálogo político, diplomático y social.

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