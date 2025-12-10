Presidencia dice que Verónica Alcocer “no tiene derecho a viáticos” porque su figura no se considera de funcionaria pública, ¿de qué vive en Estocolmo?

Según la respuesta oficial, el único apoyo estatal que recibe corresponde al acompañamiento en materia de seguridad, sin que ello implique pagos o asignaciones económicas.

A ello, respondieron que “las actividades referidas se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente y no corresponden al ejercicio de funciones públicas ni al manejo directo de recursos del Estado”.

Este diario le preguntó también al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre las actividades que Alcocer ha realizado durante estos últimos años en viajes nacionales e internacionales, que ha hecho al ser la esposa de Gustavo Petro y acompañarlo en Casa de Nariño.

Luego de que hace unas semanas estalló la polémica sobre la vida de lujos que lleva Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, en Estocolmo, las preguntas sobre con qué dinero se mantiene en la capital del país sueco han ido en aumento. El Dapre le confirmó a EL COLOMBIANO que “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales”, porque su figura no es de “calidad de servidora pública”.

Curiosamente, la Presidencia también dijo que la figura de “primera dama” no constituye un cargo público, ni hace parte de la estructura orgánica del Dapre. Y que, por esto, la información solicitada sobre de dónde sale y cuánto ha sido el gasto económico de sus viajes y eventos en el exterior, no puede ser entregada.

Asimismo, el Dapre asegura que la labor de Alcocer puede circunscribirse a “tareas protocolarias, iniciativas sociales o actividades análogas, conforme a la tradición institucional”.

Lo contradictorio del caso, es que la esposa del Presidente, aunque él asegure que ya se encuentran “separados”, durante estos últimos años ha viajado en representación de Colombia a varios destinos. Uno de ellos fue su aparición pública junto al presidente Gustavo Petro en los Juegos Olímpicos de París a mediados de 2024. En ese viaje, Alcocer participó en actividades culturales vinculadas a la delegación colombiana y en una reunión con la esposa de Emmanuel Macron.

Poco después de esa actividad en París, Alcocer viajó a Egipto, donde se reunió con la primera dama Entissar Amer, esposa del presidente Abdel Fattah el-Sisi. La agenda se centró en programas de cooperación social y en temas de educación femenina y derechos de la infancia.

Por último, el recorrido la llevó a Suecia, epicentro de todo el escándalo. Allí, Alcocer participó en encuentros con fundaciones dedicadas a la equidad de género y la salud mental, además de una reunión informal con representantes del Ministerio de Cultura sueco.

Su vida en la capital sueca ha sido motivo de intriga en Colombia, ya que por medio de fotos en redes sociales se la ha visto acompañada de personas con alto poder adquisitivo en Estocolmo, frecuentando fiestas y eventos llamativos y hasta de compras con el contratista Manuel Grau en una reconocida zona de la capital.

Es por ello, que causa suspicacia que desde el Dapre, se reitere que “el Gestor Social o Primera Dama no desempeña un cargo público, no tiene funciones administrativas propias, ni responsabilidad directa sobre recursos o decisiones estatales”.

De igual manera, expresan que el papel que funge se limita a “colaborar en tareas protocolarias y actividades sociales o de beneficencia”. No obstante, durante estos tres años que lleva el Gobierno Petro en Palacio, Verónica Alcocer se ha trasladado, ha realizado actividades y se ha reunido con homólogas en otros países, en encuentros que en muchos casos han estado enmarcados bajo términos de “cooperación” y de actividades diplomáticas.

En cuanto a esto, por ejemplo, en abril de este año encabezó la delegación colombiana en el funeral del papa Francisco, en representación oficial del Gobierno. Además, viajó junto a la excanciller Laura Sarabia, ahora embajadora en Reino Unido. Esta fue su aparición más reciente en un acto diplomático de alto nivel.

Ahora que se encuentra en Estocolmo y ha dicho que está “profundamente dolida” tras las revelaciones de su lujosa vida en la capital sueca, las preguntas crecen aún más. ¿Si el dinero no sale del Dapre, cómo se mantiene en la capital de este país?

Es probable que su financiación también tenga que ver con las operaciones de su familia en el Banco Agrario, que se dieron a conocer a finales del mes pasado, en las que se revelaron que ha habido varias solicitudes de crédito y un contrato de arrendamiento que involucraron a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer, hermanos de la primera dama.

Estas operaciones, reveladas por Blu Radio, presuntamente involucraron montos superiores a los $8.000 millones de pesos y se desarrollaron bajo la administración de Hernando Chica Zuccardi, nombrado por el presidente Gustavo Petro.

