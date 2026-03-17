Déficit fiscal llegaría al 7% del PIB y la deuda al 66% en 2026, según informe de Bancolombia

El panorama económico para Colombia en 2026 comienza a ajustarse. La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia revisó a la baja su proyección de crecimiento del país, en un contexto marcado por mayores riesgos inflacionarios, presiones fiscales y un entorno internacional incierto.
De acuerdo con el informe liderado por Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. la economía colombiana crecería 2,9% en 2026, por debajo del 3,2% estimado anteriormente.
Aunque la cifra representa una leve mejora frente al 2,6% proyectado para 2025, evidencia una desaceleración frente a las expectativas iniciales.
El análisis advierte de que el dinamismo económico seguirá dependiendo en gran medida del consumo privado y el gasto público, en medio de un escenario donde la inversión continúa rezagada.
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