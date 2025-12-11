Otro que vuelve: Presidencia publicó la hoja de vida de Andrés Hernández, el polémico excónsul en México señalado de acoso y estafa

Otro reenchauche se aproxima en el gobierno del presidente Gustavo Petro, acostumbrado a mover a personas de su círculo de confianza entre ministerios, embajadas y otras dependencias del Estado.
Esta vez se trata de Andrés Camilo Hernández, el polémico excónsul de Colombia en México. El funcionario es un hombre cercano al presidente, quien lo reintegró en agosto de 2024 a ese cargo a pesar de que el Consejo de Estado anulara su designación y que finalmente en noviembre de ese año salió definitivamente del puesto tras una suspensión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Hernández, comunicador social y quien fue jefe de prensa de Petro en el Senado, aspira ahora al cargo de Gestor de comunidades y medios digitales en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, luego de que su hoja de vida fuera publicada en la plataforma de aspirantes de la Presidencia.