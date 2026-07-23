De la Espriella celebra la aprobación del Senado para posesionarse en Popayán: “La democracia está hablando”

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien en repetidas ocasiones ha insistido en su intención de posesionarse en una instalación militar para “rendir honor a los verdaderos héroes”, enmarcó el resultado de la votación del Senado —que aprobó la posibilidad de que su posesión se realice fuera de Bogotá, aunque no en una guarnición militar— como una muestra de independencia legislativa y de un “nuevo orden” político.
En su mensaje escribió: “El Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos”.