¿Por qué se siguen generando réplicas? SGC confirmó que se han presentado 86 tras terremoto

El drama no para tras el terremoto ocurrido en Colombia en horas de la mañana del lunes, 10 de agosto. Tras el sismo de 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó, la tierra sigue rugiendo en esta zona del país y se han presentado 86 réplicas, confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

Este número, confirmado por la entidad antes de las 10:00 a. m., según lo explicado en entrevista con Noticias Caracol, corresponde a “situaciones normales de reacomodamiento de la corteza terrestre”. De esas 86 réplicas, cinco tuvieron magnitudes mayores a 3.

Sobre este fenómeno, el SGC explicó ante el medio mencionado que la placa Nazca, una de las placas tectónicas del planeta, está “entrando por debajo” de la placa Sudamericana. Por eso, el organismo reiteró que las réplicas “debemos esperarlas y debemos esperar que, en la medida que vaya pasando el tiempo, vayan ocurriendo con menos frecuencia”, agregando que la magnitud de estas irá disminuyendo.

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El Servicio aclaró que otros eventos de sismo que se han registrado cerca de la zona no necesariamente son réplicas, pues diariamente se registra por esta red alrededor de 80 temblores; sin embargo, no todos alcanzan a ser sentidos por la población.