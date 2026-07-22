¿Por qué el Gobierno Petro quiere llevar $4 billones a la UNGRD en sus últimos días?

Pese a que la UNGRD y el Ideam habían advertido desde hace meses sobre la inminente llegada de un fenómeno de El Niño “muy fuerte”, el Gobierno de Gustavo Petro decidió declarar la situación de desastre nacional apenas a tres semanas de finalizar su mandato, argumentando la necesidad de acelerar medidas para mitigar sus posibles impactos en el país.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada este martes 21 de julio, en la que participaron entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y representantes del Gobierno Nacional.