¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves

La más reciente encuesta Invamer, publicada este 30 de noviembre, realizada en todo el país entre el 15 y el 27 de ese mes, reveló que Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial (31,9%), en un contexto en el que se indagan percepciones de figuras públicas, afinidades políticas y escenarios hipotéticos de votación para las elecciones de 2026 en Colombia. Y es que el liderazgo de Cepeda se vincula de manera directa con un hecho que no han ejecutado los demás candidatos: es el único entre los primeros 15 con medición real en urnas durante 2025. La consulta del Pacto Histórico de octubre activó sus bases, le dio visibilidad reciente y movilizó su estructura territorial, ya que ese ejercicio dejó más de 1,5 millones de votos a su nombre y un movimiento político en plena actividad, incluida su bancada al Congreso. Entérese: Desaprobación de Petro llega al 56% y el 73% cree que el Estado perdió el control territorial frente a los criminales Este proceso, de acuerdo a diferentes analistas, generó un efecto de “recordación inmediata”. La consulta funcionó como un ensayo electoral que puso su nombre en circulación y permitió que su campaña ejerciera proselitismo anticipado, mientras otros sectores no realizaron ejercicios similares.

A esto se suma la consolidación del voto de izquierda, visible también en los datos de reconocimiento. Cepeda es una de las figuras más conocidas del espectro (79,2%) y combina opiniones favorables del 38,3% con desfavorables del 46,5%. En el voto espontáneo de primera vuelta (pregunta abierta hecha en la encuesta), aparece con 1,8%, pero en la tarjeta cerrada asciende al 31,9%, mostrando la fuerza de su estructura cuando el electorado ve el abanico completo de aspirantes. Este desempeño también coincide con la aprobación del presidente Gustavo Petro, que en noviembre marcó 37,7%. La lectura de estos resultados es que la intención de voto de Cepeda refleja a buena parte de quienes respaldan la continuidad del proyecto político del actual Gobierno. Le puede interesar: Reacomodo en la derecha paisa: quiénes se bajan y cuáles llegan

¿Llegó Cepeda a su techo? Lo que muestran el rechazo y la segunda vuelta

Aunque Iván Cepeda lidera la medición, los datos de Invamer muestran el principal límite de su candidatura: es de las figura con el voto negativo más alto del país. El 23,9% de los encuestados afirma que nunca votaría por él, un rechazo asociado en gran parte al electorado contrario al Gobierno Petro y a quienes identifican su aspiración como la continuidad del proyecto oficialista. Ese nivel de resistencia define un escenario en el que su crecimiento puede verse condicionado, sobre todo en una competencia que aún no depura el número de candidaturas de centro y derecha. Los resultados de segunda vuelta permiten dimensionar mejor ese posible techo. En un enfrentamiento con Abelardo de la Espriella, Cepeda aparece con una ventaja amplia y obtiene el 59,1%, lo que indica que, ante una polarización entre extremos, podría recoger apoyos de segmentos del centro-izquierda que evitarían un salto hacia una opción más radical del otro lado del espectro.

Sin embargo, cuando el contrincante es Sergio Fajardo, el panorama cambia: la diferencia se convierte en un empate técnico, con 46,4% para Cepeda frente a 48,9% para Fajardo. En este escenario, la candidatura del exalcalde de Medellín se convierte en un punto de encuentro para votantes de centro y derecha que buscan una alternativa distinta al petrismo.

Esa mezcla de un voto consolidado y un rechazo significativo abre la discusión sobre si Cepeda ya alcanzó un techo momentáneo. Su 31,9% refleja una izquierda unificada, pero también un margen estrecho para seguir creciendo mientras no se ordenen las candidaturas de los otros sectores. Le puede interesar: A una semana del cierre, así se reacomodan las fuerzas al Senado de cara a 2026 Con varios meses por delante, el comportamiento de ese techo dependerá de cómo se reacomoden las campañas y de si Cepeda decide mantener su camino directo a la primera vuelta o participar en una consulta más amplia, aún pendiente de definición. Sobre la encuesta, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados de la encuesta con un mensaje que apuntó directamente a los escenarios electorales: “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá qué hace con su conciencia. Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del Estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares. Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”.

Su pronunciamiento se inserta en la discusión abierta por la medición, en un momento en el que las cifras ubican a Iván Cepeda como la principal carta del oficialismo. Al intervenir políticamente de esta manera, Petro conecta la encuesta con una lectura más amplia del pulso electoral y del tipo de coaliciones que podrían configurarse, dejando ver cómo la interpretación de las cifras se convierte también en un mensaje hacia las bases que siguen al Gobierno y al bloque político que representa.

La consistencia, su techo electoral y los escenarios abiertos para Cepeda

Además de los resultados de Invamer y del impacto de la consulta del Pacto Histórico, la lectura de expertos ayuda a entender por qué Iván Cepeda aparece hoy como el candidato mejor posicionado y cuáles son sus límites. Juan Carlos Escobar, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, plantea que el comportamiento de las encuestas indica algo más que un repunte momentáneo.

Recuerda que una medición aislada es solo una fotografía, pero que la repetición de tendencias empieza a parecerse a una película. En esa lógica, afirma que Cepeda “ha marcado bien de manera consistente” y que el camino de la izquierda hacia una candidatura única se despejó con la consulta de octubre, que le dio el impulso decisivo dentro de su sector. Para Escobar, esa activación previa generó una ventaja que hoy no tienen los demás aspirantes. El profesor subraya que, incluso cuando la encuesta reduce la competencia a los tres nombres más visibles, la distancia se amplía de manera significativa: en ese escenario, Cepeda podría “casi doblar” a Sergio Fajardo y a Abelardo de la Espriella. Ese comportamiento lo lleva a concluir que el techo del aspirante del Pacto Histórico parece más alto que el de los otros dos, porque en un escenario polarizado los votantes de centro y centroderecha podrían migrar hacia él antes que hacia De la Espriella, cuya candidatura enfrenta mayor resistencia. Lea también: “Petro es una izquierda autoritaria y desconectada de las regiones”: Carlos Caicedo Por su parte, Nicolás Molina, docente de ciencia política y especialista en sistemas electorales, coincide en que la ventaja de Cepeda está anclada en un momento del panorama político en el que casi todos los demás aspirantes siguen funcionando como precandidatos. Para Molina, Cepeda es “el único candidato real” hoy, con estructura y movilización probadas, mientras que figuras como De la Espriella o Fajardo dependen todavía del ordenamiento del espectro político. En ese espacio de incertidumbre, afirma, el discurso altamente confrontacional de De la Espriella termina siendo un límite para su crecimiento, porque “separa más de lo que unifica”.

Su análisis también resalta que la medición llega en un momento “muy frío” del ambiente electoral, con un electorado que todavía no tiene claro el menú completo de candidaturas y con partidos como el Centro Democrático sin una decisión definitiva. En ese contexto, Cepeda logra capturar el voto de la izquierda, buena parte de la centroizquierda y sectores que no se sienten representados por la radicalidad discursiva de De la Espriella. Sin embargo, advierte que ese comportamiento no garantiza crecimiento futuro: considera que el liderazgo de Cepeda “tiene techo” y que buena parte de su votación es estructural, lo que explicaría por qué algunos análisis no lo ven todavía como un ganador seguro. Afirma que una porción importante del electorado aún se identifica con la agenda del Gobierno, lo que podría explicar por qué la figura de Cepeda —vista como continuidad— mantiene un soporte que otras candidaturas no han conseguido igualar.

Ficha técnica

