17 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en la última semana en Bogotá, ¿qué pasa?

En Bogotá aumentan los reportes de menores de edad desaparecidos. En la última semana, de las 26 personas reportadas como desaparecidas, 17 son menores entre los 10 y los 17 años, más dos casos de niñas de 4 años, según el Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal.
Aunque no fue en la última semana, el caso más mediático de desaparición de un menor en Bogotá es el de Ayelen Sofía Páez, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado 9 de agosto, en la localidad de Chapinero, un día antes de presentar las pruebas Saber. Un mes y medio después no hay pistas de su paradero pese a que las autoridades expidieron una circular amarilla de la Interpol que permite buscarla hasta en 195 países.
Lo único que se conoció tras su denuncia fue un video de una cámara de seguridad en el que se observa a la menor caminando por la localidad de Kennedy un día después de su desaparición.