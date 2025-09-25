Vicky Dávila también se reunió con María Fernanda Cabal: así avanzan sus movimientos rumbo a 2026

La precandidata presidencial Vicky Dávila sostuvo este jueves, 24 de septiembre, dos encuentros políticos clave en Bogotá: primero con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y después con la senadora María Fernanda Cabal, ambos posibles competidores en la derecha de cara a las elecciones de 2026.
Dávila publicó una fotografía, junto a Cabal, senadora y una de las cinco precandidatas presidenciales del uribismo. El mensaje fue escueto: “Aquí con María Fernanda Cabal”. Aunque breve, el gesto reforzó la idea de que Dávila busca tender puentes dentro de la derecha y la centroderecha en busca de eventuales alianzas.