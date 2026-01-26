Decreto crea 6.876 cargos en UNP, pero sindicato alerta “masacre laboral”, ¿por qué?

El Ministerio del Interior expidió dos documentos que tienen preocupa a los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar esquemas de seguridad a personas en riesgo. Con uno modificó la estructura de esa entidad y con el otro creó empleos en la planta de personal. Así quedó establecido en los decretos 0019 y 0020, que firmaron el ministro Armando Benedetti.
De acuerdo con lo establecido por el ministerio, la UNP pasará a contar con 6.876 cargos en su planta permanente. Dentro de este total se incluyen 1.170 puestos que habían sido creados de manera temporal en 2024 y que ahora se integrarán de forma definitiva con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en las regiones.
El Mininterior argumenta que estos cambios buscan asegurar el cumplimiento de las funciones misionales de la UNP y responder a sus compromisos. Así mismo, se plantea como una estrategia para mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de protección en el país.
No obstante, el anuncio generó preocupación en el sindicato de la Unidad y los trabajadores tercerizados, Analtraseg, que advirtió sobre posibles falencias en los procesos de vinculación del nuevo personal. Su presidente, Giovanny Gallo, le dijo a EL COLOMBIANO sobre el Decreto 0020 que “no está definido cómo va a ser la incorporación de ese personal, quién lo hará, dónde está el armamento y los chalecos que utilizarán, dónde quedarán distribuidos en el país, pues no indicará el procedimiento que se tomará en cuenta”.