Sebastián Marset comparece ante juez en EE. UU. tras ser capturado en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado la semana pasada en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, compareció ante un juez estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia.

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Considerado uno de los capos más buscados en Sudamérica, Marset fue presentado ante el tribunal federal en Alexandria (Virginia, este) bajo cargos de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.