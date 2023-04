¿Roy Barreras seguirá en el Congreso? Esto reveló sobre el cáncer que padece

Según el congresista, el 23 de mayo será sometido a una tomografía por emisión de positrones, un procedimiento invasivo que, mediante el suministro de radiofármacos, permite determinar el estado de sus órganos y tejidos frente al cáncer. A ello se suman biopsias –es decir, extracción de células o tejidos–, para evaluar si desapareció la enfermedad.

“El 23 de mayo tengo la fecha clave: me hacen una tomografía de positrones y unas nuevas biopsias para saber, terminando la quimio, si desapareció la enfermedad. Ha desaparecido en un 90 %, pero con un 1% que quede hay que operarse. Ese día mis médicos decidirán si tengo que operarme o no. Si me salvo de la cirugía seguiré cumpliendo con mi deber, si me toca operarme –que implica una incapacidad larga–, pues tendré que retirarme en la primera semana de junio de la presidencia del Congreso”, explicó Barreras en diálogo con Noticias RCN.

El senador declaró que esta sería la tercera fase del tratamiento tras ser sometido a radioterapia, “que es que te cocinan con unos rayos en 30 sesiones. Aguantamos esa radiación. Después vino la quimioterapia, cuando que te inyectan –en un catéter que tengo metido en el pecho– 3 venenos para matar el cáncer”.

Barreras, quien posó con una camiseta de La Catrina –la popular calavera mexicana–, destacó que, así como el tratamiento, le está funcionando “la actitud” contra la muerte. “Yo me bailo la muerte, me burlo de ella. Me la gozo, no le temo”, agregó.