Roy Barreras, el gran perdedor de las consultas: le ganó a Quintero, pero sacaron muchos menos votos de los esperados

El candidato superó a contrincantes como Daniel Quintero, Héctor Elías Pineda Salazar, Édison Lucio Torres Moreno y Martha Viviana Bernal Amaya. Pero no alcanzó los 2 o 3 millones que dijo que iba a sacar.

  • ¿Quién es Roy Barreras, el ganador de la consulta Frente por la Vida? FOTO: Julio Herrera
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Roy Leonardo Barreras Montealegre, de 62 años, resultó ganador este domingo de la consulta Frente por la Vida, superando a candidatos como Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y representante del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); Héctor Elías Pineda Salazar, precandidato del partido La Fuerza de la Paz; Édison Lucio Torres Moreno, precandidato del Partido del Trabajo de Colombia (PTC); y Martha Viviana Bernal Amaya, también precandidata del partido La Fuerza de la Paz.

Lea aquí: Cabezas del Estado insisten en acatar los resultados electorales en medio de narrativa de fraude de Petro

Con el 80% de mesas escrutadas, Barreras apenas llega a los 197.000 votos y le sigue el polémico exalcalde Daniel Quintero con 176.000. Sin duda, la derrota más significativa de las consultas.

El exsenador, en varias entrevistas, había calculado una votación de por lo menos 1.5 millones de votos. Sus resultados se alejan de esas expectativas.

Roy Barreras, quien siendo médico cirujano posee gran experiencia política, acaba de dar un paso para ser candidato presidencial y competir en las elecciones presidenciales con Iván Cepeda Castro, pero queda bastante golpeado electoralmente. Porque Cepeda sacó 1.5 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico de octubre del año pasado.

Lea más: Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo

¿Quién es Roy Barreras?

Hablar de Roy Barreras es remontarse a una amplia trayectoria política que comenzó en 2006, cuando fue elegido representante a la Cámara por el Valle del Cauca por el partido Cambio Radical. Su etapa en la Cámara continuó entre 2009 y 2010 con el Partido de la U, colectividad que también le dio el aval para llegar al Senado de la República, cargo que ocupó hasta 2018.

Sin embargo, su carrera política dio un salto aún mayor cuando se convirtió en presidente del Senado de la República entre 2022 y 2023, y posteriormente fue designado como embajador de Colombia en el Reino Unido (2023-2025).

En su gestión como embajador enfrentó algunas adversidades cuando, en 2024, el gobierno del Reino Unido volvió a exigir visa a los colombianos. La decisión se tomó debido al aumento de solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos en ese país, muchas de las cuales fueron consideradas irregulares.

Entérese: Así los liberales le mueven sus maquinarias a Roy Barreras para la consulta, ¿le alcanzará?

El hoy candidato presidencial también trabajó estrechamente con los expresidentes Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) y Gustavo Petro (2022-actualidad), con quien fue aliado en la campaña presidencial del Pacto Histórico que lo llevó a la Casa de Nariño.

Política
Compra de votos
Candidatos
Elecciones 2026
Consulta popular
consulta
Precandidatos
Consultas interpartidistas
Colombia
Roy Barreras
